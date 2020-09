CSM București a câștigat primul meci oficial jucat după șase luni de pauză. ”Tigroaicele” s-au calificat în semifinalele Cupei României la handbal

În primul meci oficial de handbal jucat în România după o pauză de şase luni din cauza pandemiei de coronavirus, deţinătoarea trofeului s-a impus la pas şi va juca în penultimul act contra echipei Gloria Buzău.

Pentru CSMB au înscris Cristina Neagu 6 goluri, Barabara Lazovic – 5, Ştefania Jipa – 5, Crina Pintea – 3, Alexandrina Barbora – 3, Siraba Dembele 3, Laura Moisă – 2, Gabriela Perianu 2, Elizabeth Omoregie 1, Carmen Martin 1, Martine Smeets 1, Dora Vâlcan 1, Geanina Fînaru 1, potrivit Agerpres.

Golurile echipei oltene au fost reuşite de Luciana Popescu 4, Andreea Ivan 4, Oana Chitacu 3, Elena Stoicănescu 2, Adina Cârligeanu 2, Larisa Tămaş 1, Lorena Ostase 1.

Echipele au fost nevoite să treacă prin triaj epidemiologic, jucătoarele au purtat măști la salutul de dinaintea jocului, iar cele care nu erau pe teren au fost obligate să poarte, de asemenea, măști până în momentul în care erau introduse în joc.

Cristina Neagu, la triajul epidemiologic efectuat înaintea meciului FOTO: Sportsnet Group

”Ne-a lipsit mult handbalul, am simțit multă bucurie și dorință să revenim. Nu ne-am gândit la accidentări. Am văzut energie la fete după această pauză, așa că aș putea spune că ne-a ieșit planul perfect. Am așteptat mult timp să jucăm și ne bucurăm că s-a putut disputa acest meci. Este foarte important jocul cu Buzăul, nu mă gândesc la alte meciuri, cel mai important este să fim ancorați în prezent, la partida cu Buzău”, a declarat Adrian Vasile, antrenor CSM București, potrivit Sportsnet Group.

Mă bucur mult că am reușit să debutăm cu o victorie. Până la Champions League mai avem meciuri din Cupa României FAN Courier, vrem să câștigăm acest trofeu, este foarte important pentru noi. Suntem pregătite să facem față meciurilor, chiar dacă sunt trei jocuri în patru zile. Ne lipsesc foarte mult suporterii, ei ne ajută mereu, le-am simțit lipsa…știu că sunt alături de noi și ne încurajează din fața televizorului” Denisa Dedu, portar CSM București:

Tot joi trebuia să se dispute partida dintre SCM Râmnicu Vâlcea şi HC Dunărea Brăila, dar echipa brăileană s-a retras din competiţie din cauza a nouă teste pozitive la coronavirus în lot.

În semifinalele programate sâmbătă, SCM Râmnicu Vâlcea o va înfrunta pe CS Rapid Bucureşti (11:00, TVR 2), iar CSM Bucureşti pe SCM Gloria Buzău (18:00, TVR 1), ambele în Sala Polivalentă din Capitală.

Duminică, de la ora 11:00, respectiv ora 18:00, sunt programate cele două finale.

