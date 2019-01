Andrea Lekic a declarat că va fi foarte greu în partea a doua a sezonului fără Cristina Neagu, a cărei accidentare a fost ca un şoc pentru întreaga echipă.

Jucătoarea sârbă a menţionat că obiectivele sale au rămas aceleaşi ca la începutul sezonului. „Nu trebuie să ne gândim acum atât de mult la Gyor şi la Liga Campionilor pentru că în acest moment este important să reconstruim practic această echipă. Mai întâi ne vom concentra pe meciurile din campionatul intern pentru că ele sunt primele. Eu îmi doresc să câştig trofee cu CSM Bucureşti, obiectivul meu rămâne aceleaşi. Pentru că atunci când nu îţi propui să câştigi nu poţi da ceea ce ai mai bun în tine”, a precizat Andrea Lekic, citată de Agerpres.

„Vacanţa a luat sfârşit, am reînceput antrenamentele. Nu vom avea mult timp pentru pregătire pentru că avem destule meciuri de jucat în această lună. Este greu de spus în cuvinte cât de dificil va fi fără Cristina Neagu şi Amanda Kurtovic. În mod evident noi va trebui să dăm mult mai mult în această a doua parte a sezonului. Cu siguranţă vor fi schimbări în ceea ce priveşte stilul de joc, modul de a ne apăra sau ataca şi toate celelalte lucruri. Va fi foarte, foarte greu fără Cristina Neagu. Toţi am fost în şoc atunci când am aflat de accidentarea ei. Ne-am întrebat fiecare cum e posibil aşa ceva şi de ce ni se întâmplă nouă. Acum trebuie să ne pregătim cât putem de bine pentru că ne aşteaptă un sezon foarte greu”, a spus Lekic.

„Programul este într-adevăr unul foarte încărcat, este obositor pentru noi. În special când avem două meciuri în 24 de ore la Campionatul European. După cum s-a văzut, în meciurile de la Europene multe jucătoare s-au accidentat. Consider că noi, jucătoarele, trebuie să fim întrebate atunci când se face programul. Eu consider că oficialii care fac programul ar trebui să se gândească şi la sănătatea noastră. Nu poţi să joci mereu la cel mai înalt nivel, este nevoie şi de o mică pauză între meciuri. Îmi pare rău că a fost nevoie de atâtea accidentări pentru a putea îmbunătăţi acest sport”, a explicat ea.

Jucătoarele formaţiei CSM Bucureşti, Cristina Neagu şi Amanda Kurtovic, au suferit aceeaşi accidentare, ruptură de ligamente, în meciurile echipelor naţionale ale României, respectiv Norvegiei. Kurtovic a fost deja supusă unei intervenţii chirurgicale, în timp ce Neagu urmează să fie operată în următoarele săptămâni. Ele vor putea reveni pe teren peste aproximativ şase luni.

CSM București îi prelungește contractul Cristinei Neagu. Cine îi va plăti operația la genunchi.

