Cum să îți crești considerabil șansele la pariuri.

. Pariorii care nu au un plan clar de actiune in minte cu siguranta nu vor reusi mare lucru in acest domeniu. Trebuie sa stii cu exactitate pe cati bani te poti baza atunci cand incepi, cat vrei sa castigi la finalul lunii, sa imparti acest obiectiv pe saptamani sau chiar pe zile. Este vorba de un money management minutios. Seteaza obiective realiste, nu incerca sa te imbogatesti peste noapte din pariuri, deoarece asta nu se va intampla si vei suferi furstrari. Uite un exemplu concret: daca incepi luna cu 100 de lei in contul de parior, realist ar fi sa incerci sa triplezi miza pe parcursul lunii. Stiu, pare putin, dar este un obiectiv realist. Daca speri sa iti inzecesti banii, mai greu vei reusi asta.