Curg laudele pentru Simona Halep de la așii tenisului! Chris Evert o numește „Evita a României”, iar Djokovic o felicită pentru victoria „meritată pe deplin”

”Ai mai jucat atât de bine vreun meci?”, a fost întrebată imediat după partidă Simona de către organizatori. ”Niciodată” a fost răspuns franc al româncei.

Serena Williams a fost fair-play, de această dată: „A fost de-a dreptul extraordinară. Oricând un jucător joacă de-o asemenea manieră, nu ai decât să-ți ridici pălăria în fața lui”, a spus americanca imediat după meci.

Chris Evert a reacționat văzând-o pe Simo cu trofeul în brațe: „Ea este pe cale să aibă propriul ei moment Evita. Don’t cry for me, Romania!”. O parafrază a unei melodii celebre a Madonnei de acum două decenii, o conexiune cu legendara Evita Peron a Argentinei. Soția fostului președinte al țării, Evita a făcut ca privirea întregii lumi să se întoarcă spre Argentina și Buenos Aires în anii ’40-’50.

Cu acest succes, românca ajunge de pe locul 7 WTA pe poziția a patra, tot mai aproape de liderul mondial actual, australianca Asghley Barty.

”Campioana noastră, Simona Halep, ne-a făcut încă o dată mândri. O felicit din toată inima și sper să mai aducă acasă cât mai multe trofee”, a notat și Miki Buzărnescu.

Și Marius Copil, cel mai în formă jucător român de la simplu i-a transmis un mesaj conaționalei sale. „o performanță uluitoare, care va rămâne în istoria României.

