Într-o postare distribuită pe rețeaua X, fosta campioană a susținut că ea și familia ei nu au fost primiți pe terasa restaurantului Peninsula. Totodată, aceasta a subliniat că a fost prima dată când i s-a refuzat accesul alături de familie, potrivit The Independent.

„Da, @peninsulaparis”, a scris ea. „Mi s-a refuzat accesul pe terasă cu copiii mei, pentru a mânca într-un restaurant gol, cu ​​locuri frumoase [sic]. Întotdeauna o premieră.”

Postarea a strâns mii de comentarii, iar fanii au susținut-o imediat pe marea campioană de tenis. Unul dintre ei s-a referit la averea de aproape 100 de milioane de dolari a lui Williams și i-a scris: „Poți cumpăra tot blestemul de loc”, în timp ce un altul a adăugat: „Cine nu face loc unei regine?” „Vi s-a refuzat accesul pentru că slujeau prejudecăți”, a remarcat altcineva. „Să le fie rușine!”, a fost comentariul unei alte persoane.

Hotelul în cauză s-a apărat, spunând că în acea noapte toate mesele erau rezervate din timp și i-a transmis un mesaj marii campioane în care cere scuze.

„Stimată doamnă Williams”, i-a transmis hotelul.

„Vă rugăm să acceptați scuzele noastre cele mai profunde pentru dezamăgirea pe care ați avut-o în seara asta. Din păcate, locația noastră de pe acoperiș era într-adevăr plină, iar singurele mese neocupate pe care le-ați văzut aparțineau restaurantului nostru gourmet, «LOiseau Blanc», care era rezervat în totalitate”.

Nadia Comăneci, „Zeița de la Montreal”, și Serena Williams s-au numărat printre personalitățile sportive marcante care au luat parte direct la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de pe 28 iulie. Torța olimpică a fost purtată pe Sena într-o barcă cu Nadal, Serena Williams, Carl Lewis și Nadia Comăneci.

