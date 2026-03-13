Manama, ținta atacurilor cu rachete

Manama, capitala Bahrainului, a fost ținta atacurilor cu rachete iraniene, în timp ce mai multe locații din Arabia Saudită au fost, de asemenea, vizate. Chiar luni, potrivit agenției de stat Bahrain News Agency, 32 de persoane au fost rănite în apropiere de Manama în urma unui atac cu dronă lansat de Iran.

Cu mai puțin de o lună până la data la care Formula 1 urma să revină pe circuitul Sakhir (situat la 30 km sud de Manama) pe 12 aprilie, și cu cursa din Arabia Saudită, programată la Jeddah o săptămână mai târziu, pe 19 aprilie, anularea ambelor evenimente pare acum o formalitate.

Din informațiile obținute de The Independent, anulările vor fi confirmate oficial în următoarele 48 de ore, în timp ce Marele Premiu al Chinei se desfășoară în acest weekend la Shanghai.

Au existat, de asemenea, speculații cu privire la posibilitatea ca Formula 1 să înlocuiască aceste curse, circuite din Italia, Turcia și Portugalia fiind propuse pentru o dată la jumătatea lunii aprilie.

Totuși, în mod inevitabil, natura de ultim moment a deciziei face logistica dificilă, astfel că se înțelege că sportul va avea acum o pauză de cinci săptămâni între Marele Premiu al Japoniei (29 martie) și Marele Premiu din Miami (3 mai).

În condițiile în care etapele a patra și a cincea ale sezonului 2026 sunt pe cale să fie anulate, iată principalele subiecte de interes.

Va anula Formula 1 cursele din Bahrain și Arabia Saudită?

În acest stadiu, fără un final previzibil al conflictului dintre SUA și Iran și având în vedere efectele de propagare asupra Orientului Mijlociu, anularea pare extrem de probabilă, iar o confirmare este așteptată în zilele următoare.

Hoteluri importante din Manama, care găzduiesc adesea personalul F1, au fost lovite în ultima săptămână, iar nodurile internaționale de transport din regiune, precum Doha și Dubai, rămân afectate – deși acestea din urmă s-au redeschis cel puțin parțial.

Chiar și în cel mai optimist scenariu, în care conflictul s-ar încheia curând, ar rămâne sub semnul întrebării dacă Formula 1 ar trebui să organizeze curse într-o țară care a fost atât de recent afectată de atacuri aeriene.

Un termen limită orientativ a fost stabilit de F1 și FIA pentru data de 20 martie, cu o săptămână înainte de etapa a treia din Japonia, oficialii declarând că „monitorizează îndeaproape” situația. Ambele foruri au refuzat să facă comentarii oficiale vineri, însă este așteptat un anunț pe parcursul weekendului.

Lewis Hamilton: „Avantajul de a avea un lider excepțional”

Aflându-se joi la Shanghai, septuplul campion mondial Lewis Hamilton s-a arătat încrezător că Formula 1 va lua decizia corectă. El a declarat: „Știu că Stefano (Domenicali, CEO-ul F1) va face ceea ce este bine pentru noi toți și pentru acest sport.

„Acesta este avantajul de a avea un lider excepțional ca el.”

Reprogramarea curselor de Formula 1 în locațiile lor inițiale, mai târziu în cursul anului, prezintă provocări considerabile. Temperaturile din regiunea Orientului Mijlociu cresc extrem de mult în timpul verii și toamnei europene, ceea ce face ca desfășurarea curselor să fie impracticală.

Mai mult, actualul calendar de Formula 1 nu oferă nicio altă fereastră disponibilă evidentă, deoarece conducerea sportului dorește să păstreze pauza din luna august și să nu suprasolicite programul deja obositor al echipelor.

De ce e imposibilă relocarea

Deși au fost sugerate circuite alternative precum Imola din Italia, Le Castellet din Franța, Portimão din Portugalia și Istanbul Park din Turcia, complexitatea logistică a relocării întregii operațiuni F1 într-un termen atât de scurt este imensă.

De asemenea, promotorii ar avea puține stimulente, confruntându-se cu o fereastră de timp limitată pentru a vinde bilete care să acopere taxele de organizare, pe lângă procesul de mobilizare a comisarilor de traseu, a securității și a transportului.

O altă opțiune luată în calcul a fost găzduirea unei a doua curse la Suzuka, în Japonia, după etapa a treia, însă aceasta ar atrage propriul set de probleme – în special pentru proprietarii circuitului, Honda, care probabil ar fi reticenți în a atrage și mai mult atenția asupra problemelor parteneriatului lor pe partea de motoare cu Aston Martin.

Deși în timpul pandemiei de Covid-19 s-au desfășurat curse cu porțile închise pe circuite de rezervă, uneori cu două evenimente consecutive în același loc, atunci exista o nevoie urgentă de a finaliza sezonul.

Un calendar redus la 22 de curse, deși rămâne extins conform standardelor istorice, ar îndeplini totuși obligațiile comerciale, deși cu o probabilă reducere a veniturilor totale ale Formulei 1.

Câți bani ar costa Formula 1 această anulare?

Deși informația nu este confirmată, se estimează că Formula 1 ar urma să piardă aproximativ 54 de milioane de lire sterline, dacă ambele curse sunt anulate. Din câte se știe, Arabia Saudită plătește cea mai mare taxă dintre toate cursele, la egalitate cu Qatar, aproximativ 30 de milioane de lire sterline (55 de milioane de dolari).

Bahrainul, care a găzduit în 2004 prima cursă de Formula 1 din Orientul Mijlociu, plătește F1 o sumă estimată la 24 de milioane de lire sterline (45 de milioane de dolari) pentru dreptul de a găzdui un Mare Premiu.

Cursele din Orientul Mijlociu nu reprezintă doar o sursă financiară majoră pentru F1, ci atât Bahrain, cât și Arabia Saudită au legături profunde cu acest sport; Bahrain deține echipa McLaren, în timp ce Arabia Saudită este un sponsor și investitor proeminent prin intermediul companiei petroliere de stat Aramco.

Există un precedent pentru anularea fără înlocuire

Marele Premiu al Bahrainului din 2011 a fost anulat din cauza tulburărilor interne din regat și nu a fost reprogramat după ce echipele s-au opus unei date la sfârșitul lunii octombrie.

Bernie Ecclestone, pe atunci coordonatorul comercial al Formulei 1, a confirmat ulterior că Bahrainul și-a plătit oricum taxa de găzduire. Rămâne de văzut dacă oficialii curselor din Bahrain (Sakhir) și Arabia Saudită (Jeddah) vor proceda la fel.

Ce au declarat oficialii F1?

Diferiți șefi de echipe din Formula 1 au subliniat că siguranța este primordială și și-au exprimat încrederea în echipa executivă a F1 pentru a lua decizia adecvată.

Întrebat de The Independent despre această situație la etapa de deschidere a sezonului din Australia, directorul echipei Mercedes, Toto Wolff, a declarat: „Într-un fel, Formula 1 devine o prioritate secundară. Este un subiect atât de important în regiune, încât cred că este chiar destul de dificil să discuți cu liderii locali și să îi întrebi: «Dar ce se întâmplă cu Marele Premiu?»”

„Cred că depinde de Stefano [Domenicali, CEO-ul F1], în calitate de promotor, și de FIA să gestioneze această situație, respectând în același timp provocările actuale cu care se confruntă. Intuiția mea este următoarea: îmi doresc foarte mult să concurăm. Dar, este realist să concurăm acolo în acest moment? Nu sunt tocmai sigur.”

Zak Brown, CEO-ul McLaren F1, a comentat: „Este prima reuniune a tuturor echipelor. Până acum a existat foarte puțină comunicare despre acest subiect (situația din Orientul Mijlociu), din cauza efortului imens depus doar pentru a ajunge aici, în Australia.”

Domenicali a declarat pentru Sky Sports la Melbourne: „Nu dorim să facem nicio declarație astăzi, deoarece lucrurile evoluează și încă avem timp să luăm decizia corectă. Această decizie va fi luată împreună.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE