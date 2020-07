Patru dintre ultrașii arădeni, care au păcălit vigilența forțelor de ordine, s-au năpustit asupra lui Dan Alexa, când tehnicianul se pregătea să urce în autocar pentru a pleca de la stadionul Motorul.

Scandalul a izbucnit după ce Dan Alexa a răspuns injuriilor fanilor arădeni, prin gesturi provocatoare.

“Erau destui și nu am avut ce să fac, decât să mă apăr. Doar nu era să stau să iau bătaie. Nu au ajuns la jucători să îi lovească. Eu mă pregăteam să urc în autocar când au venit toți acei suporteri”, a spus Dan Alexa, potrivit

ProSport.

Suporterii echipei UTA au urmărit meciul cu Rapid din curtea vecină stadionului.

UTA a ratat șansa de a-și asigura matematic promovarea în Liga 1, iar Rapid păstrează șanse teoretice pentru locul 3, care ar însemna prezența la barajul de menținere/promovare cu antepenultima echipă din play-out-ul primului eșalon.

Laszlo Balint, băgat în ședință de fani arădeni

Nici Laszlo Balint, antrenorul arădenilor, nu a scăpat de furia galeriei arădene, care l-a băgat în ședință la finalul meciului.

Publicată de Aurel Si Carmen Piţ pe Duminică, 26 iulie 2020

“Știți ce era în oraș dacă promovam azi?”, au răbufnit suporterii. “Și credeți că noi nu am vrut? Jucătorii au tălpile pline de sânge de la terenul sintetic. Eu am tensiunea 200 și scăderi de glicemie. Am vrut să promovăm încă din acest meci pentru ca voi să vă bucurați, în primul rând. Dar vă rog, aveți încredere în noi până la final”, a fost discursul lui Balint din mijlocul fanilor de la UTA.

