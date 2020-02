De Andrei Crăițoiu,

Chiar dacă a renunțat la televizor pentru că îl considera nociv, Dan Puric e la curent cu tot ce se întâmplă în sportul românesc. Urmărește meciurile de fotbal, dar și cele ale Simonei Halep, “mereu când a fost miză națională”.

„Suntem făcuți din plămada coșmarurilor noastre”

“Am făcut și eu sport. Am făcut judo patru ani. Am fost în lotul național. Am fost campion pe București și a fost o experiență nemaipomenită. Până acum vreo zece ani am făcut și Taekwondo. Tata mi-a insuflat dragostea pentru sport. Sporturile de contact erau mai atractive, eram tânăr și aveam vise. Acum am coșmaruri pentru că s-a schimbat societatea în care trăim. Acum suntem făcuți din plămada coșmarurilor noastre. Faptul că mi-a insuflat dragostea de sport e ca o educație. Ceva natural, ceva nemaipomenit. Nu m-a obligat, dar m-a contaminat”, spune regizorul.

Uitați-vă cum se termină poporul român… Acum este un program de degradare al acestei țări! Unul care zice că e președinte și vrea să scoată ora de sport e dușmanul poporului român! Dan Puric:

Puric a dezvăluit și relația pe care o are cu patronul FCSB, Gigi Becali. “Este admirabil! M-am certat de câteva ori cu el pentru că este expansiv și incontrolabil. Are însă un suflet de aur omul ăsta. Ultima dată am făcut o conferință ca să ajut o fată care era oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și i-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem». Și mi-a dat 11.000 de euro, deși avea averea sechestrată și îl urmăresc haimanelele astea. El a făcut mănăstiri. Numai eu știu câte pensionare a ajutat! Pe om trebuie să-l iubești pentru gesturile lui!”, a povestit Puric.

„E țara plină de securiști cu bani!”

Acesta nu s-a sfiit să recunoască faptul că a mers inclusiv la pușcărie la Becali: “Am fost! Și m-a primit! Am ținut un discurs la pușcăriași. După m-au controlat, zice unuʼ: «Să trăiți, maestre! Noi vă respectăm, dar aveți două minute să stați cu deținutul Becali». Era un polițist mai tâmpit. «Gigi, repede că avem doar două minute». «Cine ți-a zis, mă? Ăsta toată viața stă cu mine aici. E prietenul meu!». Eu am înnebunit! Am crezut că zice de mine, dar vorbea de polițist. Gigi avea cărți, icoane. Era universul lui… Eu judec omul după fapte, după roadele lui. Câți oameni au averea lui Gigi și nu dau nimic? Câți? E țara plină de securiști cu bani! Niște nenorociți care nu dau nimic!”.

Caracterizările lui Puric pentru oamenii din sport

… despre Ilie Năstase: “Un mare artist! Ilie a fost un artist, a fost imprevizibil pe teren, a fost un geniu. L-aș distribui în Arlechino pentru că este un neastâmpărat. Mie îmi place cum strică regulile unui joc. El nu câștiga la fileu, el făcea un spectacol. El mereu a fost un spectacol. Chiar și în viața privată face asta”

… despre Simona Halep: “Parcă e Ioana d’Arc. Pentru că are o tenacitate… E machedoancă și merge cum mergea și Ioana dʼArc, pe care nimeni nu dădea doi bani. Are un fel de a lupta! Mie-mi place Simona că își face cruce pe teren chiar dacă alții au niște concepții puțin retardate! Ea e liberă. Și-a dus crucea credinței”

… despre Mircea Lucescu: “Un tip echilibrat. Pe el l-aș face regizor. El știe să gestioneze extraordinar. E un bun strateg. Omul ăsta are un echilibru, este fantastic. Dintr-o fracțiune de secundă îmi dau seama că el poate să pregătească o armată. Are un talent românesc extraordinar. Are o inteligență armonică”

