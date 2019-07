„S-a terminat și de data asta, nu știu ce să zic, probabil că și eu sunt vinovat pt asta dar am încercat să fiu mai bun și să învăț din greșelile trecutului. Eu cred că în ultimii 2 ani și jumătate am fost cea mai bună variantă a mea în relația pe care am avut o cu soția mea dar din păcate ceva nu a mers și vă spun că divorțăm. Spun doar ceva pt că nu vreau să detaliez pt că nu are rost. Îți mulțumesc pt clipele frumoase dragă Isabela, eu m-am străduit să ai clipe frumoase în acești ani și îți doresc să ai parte de tot ce e mai frumos și mai bun pe lumea asta…..

Adio!!!” a scris Daniel Onoriu, pe pagina lui de Facebook.





