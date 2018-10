'Am fost la maică-mea, la Bihor, aici am văzut meciul, la televizor. Acum mă pregătesc să plec la Budapesta, apoi să la Basel, la finală, cu un avion privat. Merg cu Sandu Ion și cu vreo 8-10 persoane.

Ce să zic despre evoluția lui Marius? S-a făcut un declic în capul lui! Nu-l mai recunosc, este un alt om, alt jucător. Copilul ăsta a muncit enorm de mult. Și este și foarte serios”, a punctat, pentru Libertatea, părintele lui Marius Copil, 28 de ani, actual ocupant al locului 93 ATP. În clasamentul ATP întocmit în timp real, Copil a urcat până pe locul 60, pentru că a prins finala la Basel, dar poate intra în Top 50, dacă o câștigă.

Finala de mâine, Copil – Federer?

'Are șanse să câștige. Este foarte motivat. Repet, Marius este cu totul alt om! C-o fi de Providența, c-o fi Pavel, c-o fi Lucian, preparatorul fizic… Sunt niște oameni alături de el cu care se simte foarte bine. Si familia Sturdza l-a ajutat foarte mult în carieră', a continuat tatăl sportivului.



Marius Copil este prieten la cataramă cu Ion Ion Țiriac. Grație relației cu fiul magnatului, arădeanul a reușit să obțină un contract de reprezentare cu BMW. Are un automobil cu care circulă prin România, dar pe care nu are voie să-l scoată din țară.

Cum este Marius pentru Jean Copil?

'El n-a făcut nicio țigănie, nicio combinație'.

I-a dat un Rolex lui Andrei Mlendea

Despre colaborarea cu antrenorul Andrei Mlendea, Jean Copil face precizări: „Eu i-am spus mai de mult să-l ia pe Pavel. N-am nimic cu Mlendea. Are meritele lui, dar fiecare după valoare.

Tare greu s-a hotărât să-l lase pe Mlendea. S-a rupt foarte greu de el. Așa este Marius, se atașează de oameni. Când dă mâna cu cineva, merge până la capăt. Își ține cuvântul.

Să vă dau un exemplu. A făcut un pariu cu Mlendea, că îi dă un ceas Rolex, dacă slăbește nu-știu-câte kilograme. Și i l-a dat! Avea el un Rolex de vreo 15-20.000 de dolari”, dă din casă tatăl celui mai bine clasat român din tenis, în acest moment.



Cu banii din tenis, Marius Copil și-a cumpărat un apartament la Piața Charles de Gaulle din București. 'A dat 700.000 de euro pe el. Acum l-a terminat de renovat. Mă bucur că investește banii cu cap'.

427.765 €și 500 de puncte ATP primește învingătorul de la Basel. Învinsul din finală încasează 209.715 € și 300 de puncte ATP

„Sunt cel mai fericit tată din lume”. Părinții lui au divorțat acum 6 ani

„Nu am făcut și niciun calcul în legătură cu banii investiți în cariera lui Marius. Sunt cel mai fericit tată din lume. Copilul meu a afjuns unde a vrut el să ajungă. Banii au fost niște hârtii”, zice seniorul.

Nici Vasilica, mama lui Marius, nu vorbește despre sume: „Dacă nu-ți ajuți copilul, atunci pe cine?”.

Copil senior s-a implicat și în problemele amoroase ale fiului. „Problema asta amoroasă, cu femeile… I-am zis: «Lasă-le, că nu ajungi nicăieri. Te duc unde vor ele, nu unde vrei tu». Acum are o fată deosebită, cu caracter deosebit. Este liniștit și fericit. Și mă bucur că l-am rupt de fotbal. Ce greu l-am rupt, Doamne!„.

Vasilica și Jean Copil, părinții lui Marius, au divorțat acum 6 ani. „A resimțit, la început, problema asta, dar fiecare cu viața lui. Marius mai are un frate, mai are cu 7 ani decât el. Se înțeleg perfect. Are o firmă în Germania, la Munchen. Avem un hotel în Arad și mai vine și prin țară”.

