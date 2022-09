Pilotul britanic și atacantul argentinian s-au stins pe 21 ianuarie 2019, la vârsta de 28 de ani, după ce avionul a căzut în Canalul Mânecii.

BBC a publicat o înregistrare a unei discuții între Ibbotson și un prieten, înainte de decolare. Pilotul spune că a auzit o bubuitură în aeronavă la zborul precedent: „Eram în mijlocul Canalului Mânecii și am auzit o bufnitură. Nu știam ce se întâmplă. Am verificat parametrii, totul era bine, am continuat să zbor, dar incidentul mi-a atras atenția”.

Ibbotson se plânge, de asemenea, că pedala de frână din stânga nu a funcționat. „Acest avion trebuie să intre în hangar. Este o aeronavă foarte nesigură și periculoasă”, a insistat Ibbotson.

Cu toate acestea, pilotul a efectuaz zborul. Fotbalistul argentinian tocmai plecase de la Nantes și semnase cu echipa Cardiff City. Pe 21 ianuarie 2019, mergea să-și întâlnească noii colegi, când avionul Piper Malibu PA-46 a dispărut de pe ecranele radar, la aproximativ 20 km nord de Insula Guernsey.

Anterior, pilotul nu a emis niciun mesaj SOS, ci doar a solicitat permisiunea de a pierde din altitudine, în momentul în care s-a pierdut contactul cu controlorul de trafic din Jersey. Epava avionului a fost găsită pe 3 februarie 2019, iar trupul lui Sala, trei zile mai târziu.

Foto: gov.uk

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A înșelat-o vreme de 16 ani cu Vica Blochina, dar îi stă alături de peste 30 de ani. Cum arata soția lui Victor Pițurcă

Playtech.ro New York Times, anunț ULUITOR! Ce vrea să facă Putin în România e HALUCINANT

Viva.ro Decizia luată acum de preotul Visarion Alexa, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală

Observatornews.ro Boala care a trimis deja sute de copii la medic. Dacă nu este tratată la timp, pacienţii pot ajunge şi la Terapie Intensivă

Știrileprotv.ro Euro a căzut după anunțul lui Putin privind mobilizarea militară parțială. Ce monedă a crescut

FANATIK.RO Motivul pentru care Andreea Bălan și-a retras fetele de la privat și le-a mutat în sistemul de învățământ de stat: ”Ella a scris pe o fișă”

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

HOROSCOP Horoscop 21 septembrie 2022. Săgetătorii primesc azi un alt fel de combustibil, unul care alimentează orgoliul și poate accentua egoismul

PUBLICITATE Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402): device-ul de care nu vei dori să te desprinzi