Submarinul de mici dimensiuni trimis să caute ramasitele avionului a fotografiat epava și numărul de înregistrare. Capitanul vasului care a descoperit epava, David Mearns, a afirmat ca cel putin un cadavru se afla in interior, relatează BBC.

Epava avionului în care se afla fotbalistul Emiliano Sala a fost găsită duminică, 4 februarie.

Update: AAIB investigation into the loss of light aircraft N264DB https://t.co/nlUR7G0fyZ pic.twitter.com/88z6YjOBgP

Fotbalistul argentinean Emiliano Sala a fost dat dispărut, în urmă cu două săptămâni, după ce avionul în care se afla a pierdut contact cu turnurile de control. Sala, care tocmai a semnat cu Cardiff City, se îndrepta spre noua sa echipă.

Sala se afla într-un avion ușor care a decolat de la Nantes, din Franța, și se îndrepta spre Țara Galilor. Atacantul argentinian era unul dintre cei doi pasageri aflați la bordul avionului Piper Malibu.

După dispariție, în presă a apărut o înregistrare audio cu Emiliano Sala, care i-a transmis unui prieten un mesaj prin WhatsApp.

„Ce faceți prietenilor, nebunilor? Frate, sunt mort! Am fost la Nantes să fac niște lucruri care nu se mai terminau. Acum sunt într-un avion care pare că se destramă. Mă duc la Cardiff. Mâine încep treaba acolo. Mâine după amiază am primul antrenament cu noua mea echipă. Să vădem ce se întâmplă… Ce faceți voi, frații mei? Sunteți bine, totul e ok? Dacă într-o oră și jumătate nu auziți vești de la mine… Nu știu dacă or să trimită pe cineva după mine, nu știu unde să mă găsească. Mi-e tare frică”, poate fi auzit Sala, conform ole.com.ar.