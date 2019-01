Sala se afla într-un avion ușor care a decolat de la Nantes, din Franța, și se îndrepta spre Țara Galilor. Atacantul argentinian era unul dintre cei doi pasageri aflați la bordul avionului Piper Malibu, care a dispărut luni dimineață.

Fotbalistul de 28 de ani, care a jucat la Nantes până acum, a fost cumpărat pe 20 ianuarie de clubul din Premier League pentru 15 milioane de lire sterline.

