De Paul Tecuceanu,

”Când am ajuns în țară, am intrat în autoziolare si am aflat că cei de la Valencia erau 35% pozitivi. Căutam tot felul de informatii, am vorbit cu cei care s-au ocupat de organizarea meciului.

După o săptămână de tuse seacă am reușit să fac testul, a ieșit negativ!

Am trecut prin 4-5 zile dificile, până să-mi facă testul… Se poate să fi avut virusul, nu voi ști niciodată. Medicii mi-au explicat această posibilitate”, a declarat, la Digi Sport, Ovidiu Hațegan.

Chiar dacă COVID-19 face ravagii în întreaga lume, arbitrul arădean nu și-a pierdut optimismul. „Sper ca marele câștig din toată această nebunie va fi să devenim oameni mai buni”, a spus Ovidiu Hațegan.

