Cu portarul titular înlocuit de un puști de 18 ani încă din minutul 3, Rapid a început timid meciul, însă Dinamo n-a profitat. Prima ocazie s-a consemnat abia în minutul 32, dar mingea reluată cu capul de Pușcaș a fost reținută de debutantul Briciu.

Neexperimentatul portar al Rapidului a gafat însă 7 minute mai târziu, scăpând printre picioare în plasă mingea trimisă cu capul de Milanov (39).

Dinamo și-a dublat repede avantajul în repriza secundă prin Cârjan (59), care a trimis frumos, la colțul lung. Apoi, Musi (71), cu un șut violent la vinclu din unghi, a făcut 3-0.

Condusă clar pe tabelă și în inferioritate numerică, după ce Petrila (81) s-a accidentat și a fost scos pe brațe, în condițiile în care antrenorul Costel Gâlcă făcuse toate schimbările, Rapid a dat golul de onoare prin Paraschiv (88).

Târziu și tardiv. Dinamo s-a impus cu 3-1 și a făcut „rocada” cu Rapid în clasament.

Au evoluat formațiile:

Dinamo: Epassy – Boateng, Duțu (56 Musi), Stoinov – Sivis, Soro (68 Mihai), Gnahore, Milanov (46 Cîrjan), Opruț – Pușcaș (76 Al. Pop), Armstrong (76 Tarbă). Antrenor: Zeljko Kopic.

Rapid : Aioani (3 Briciu) – Ciobotariu (64 Onea), Pașcanu, Kramer, Borza – Grameni (46 Talisson), Christensen, K. Keita – Moruțan (64 Paraschiv), Dobre (76 Hazrollaj), Petrila. Antrenor: Constantin Gâlcă.

În urma acestui rezultat, Dinamo a urcat pe locul 4 în play-off cu 34 de puncte, în timp ce Rapid a „căzut” pe 5, cu 32 de puncte.

În etapa a 7-a din play-off-ul Superligii, Dinamo va juca la Craiova cu Universitatea, pe 3 mai, iar Rapid va întâlni CFR Cluj, la București, pe 4 mai.

