O carieră curmată într-o secundă

Pentru Cărstoiu, un tânăr care provenea dintr-o familie săracă, fără posibilități financiare însemnate, drumul de la ascensiune la agonie a fost extrem de scurt. Fostul mijlocaș a debutat în Liga 1 în vara lui 2008, fiind om de bază, la doar 19 ani, în echipa Argeșului. Calvarul a început pe 25 august, când Alexandru Pițurcă l-a accidentat grav într-un meci jucat de piteșteni cu Pandurii. Involuntar, Pițurcă Jr. a avut o intrare întârziată asupra adversarului său, care a sfârșit meciul în ambulanță, pe targă.

Verdictul primit la spital a fost groaznic: dublă fractură de peroneu, cu trei ligamente smulse de la gleznă. Fotbalistul a luat o pauză îndelungată, s-a operat în Italia și a revenit pe gazon după o pauză de opt luni.

Alex Pițurcă, cel care l-a accidentat pe fotbalistul Piteștiului, s-a oferit, la acea perioadă, să-i doneze victimei sale 1.000 de euro. Dar pagubele erau de nerecuperat. Fotbalistul n-a mai revenit la același nivel și a mai jucat în prima ligă a României doar 48 de minute toată cariera! Ascensiunea din urmă cu câteva luni se năruise, iar contextul n-a fost nici el unul favorabil: clubul său a fost retrogradat în vara lui 2009, din cauza actelor de corupție ale patronului Cornel Penescu.

Recomandări De ce nu știu copiii noștri cine e pe tabloul „Cina cea de taină”: de ar fi fotbaliști sau trapperi le-ar ști și numele. Pentru prietenii mei creștini

„Da, țin minte acel eveniment, pentru că la momentul respectiv m-a marcat. Tot ce pot să spun e că după ce s-a întâmplat nefericitul accident, l-am căutat și i-am achitat o anumită sumă de bani, nu mai țin minte… Știu că era o sumă bună. Mi-a părut foarte rău de acest incident”, a mărturisit Alex Pițurcă, intervievat săptămâna aceasta de GSP.ro.

Era poreclit „Gattuso din Trivale”

Monel Cârstoiu. Foto: Arhivă GSP.

Cârstoiu are 37 de ani astăzi, s-a retras din fotbal, iar după accidentare a mai jucat doar la nivelul ligilor inferioare. Dintr-un fotbalist curtat de echipele naționale de tineret, cel poreclit „Gattuso din Trivale” a mai evoluat doar la echipe de duzină din Liga 2: Damila Măciuca, FC Caransebeș, Știința Miroslava, CSM Sighet, plus Farul, în vremea în care clubul dobrogean nu intrase sub conducerea lui Hagi și se zbătea în Liga 2.

Jurnaliștii Gazetei au reconstituit cazul dramatic al fostului fotbalist. Au vorbit nu doar cu Alex Pițurcă, ci și cu ortopedul Dragoș Șerb, medicul care a monitorizat recuperarea lui Cârstoiu.

Recomandări Doar șase oameni mai trăiesc în satul din Dobrogea unde s-a născut Sfântul Ioan Casian, care a zidit două mănăstiri la Marsilia

„A prins perioada aceea mai tulbure, cu plecarea lui Penescu, cu retrogradare, cu diferiți antrenori care l-au dorit mai mult sau mai puțin. A fost o succesiune de evenimente care nu i-au fost foarte prielnice.

Dar era un jucător de bază, un jucător de perspectivă! Eu sunt convins că destinul lui ar fi fost altul fără acea accidentare. Lumea mai spune că avea și alte preocupări extrafotbalistice, dar eu nu pot să confirm chestia asta, fiindcă nu știu nimic.

„Un băiat serios, care trăgea să ajungă fotbalist”

Pe perioada când am lucrat cu el, mi s-a părut un băiat serios, care trăgea să ajungă fotbalist, mai ales că situația financiară de acasă mi se pare că nu era foarte bună. Știți cum e vorba aceea, ajung fotbaliști ăia cărora le e foame!”, a povestit medicul Dragoș Șerb, pentru sursa citată.

„Mă uitam cu lacrimi în ochi spre picioare și nu mă mai durea decât gândul că aș putea termina-o cu fotbalul. Toate visurile mele se făcuseră scrum și mă întrebam: «De ce așa de tânăr?»”, spunea Monel Cârstoiu, imediat după accidentare. GSP a încercat să ia legătura cu el, dar fostul fotbalist nu a dat curs propunerilor de interviu.

Un fost coleg din vestiar a mai dezvăluit ce s-a întâmplat cu Monel imediat după accidentare:

Recomandări Primul semimaraton cu roboți și oameni, în China: diferență uriașă între cel mai rapid robot și cel mai rapid om

„Domnul Penescu chiar a avut grijă de el, i-a dat primele de Liga 1 întregi. I-a plătit operația, pe care a făcut-o în străinătate. Și-a revenit, dar normal că n-a mai fost la fel, da.

Dar după aceea, din 2009 și până în 2013, am jucat patru ani împreună și era un jucător bun de Liga 2! Chiar dacă a avut tibia și peroneul rupte, a revenit la un nivel constant bun, bun pentru Liga 2, sigur. S-a dus apoi la Damila Măciuca, era cu Niculescu antrenor.

Sincer să fiu, știu că [Alex Pițurcă] i-a dat ceva la început, apoi, mai departe, nu mai știu”.

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Libertatea vă urează Paște Fericit! Trimite și tu mesaje de Paște celor dragi în aceste zile de sărbătoare!

Istorii electorale Care este recordul negativ de prezență la un scrutin la nivel național din UE? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce a determinat trecerea Coreei de Sud de la un regim militar la alegeri democratice în 1987? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce evenimente au dus la înlăturarea de la putere a președintelui Suharto, liderul unui regim autoritar care a condus Indonezia vreme de 32 de ani? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce stat suveran toți candidații la alegerile naționale candidează ca independenți? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT La ce alegeri au fost atât de mulți candidați, încât buletinul de vot a fost mai lung de un metru? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Un șofer a blocat circulația în Constanța, după ce a oprit în mijlocul drumului ca să meargă la cumpărături

Urmărește-ne pe Google News