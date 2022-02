Edi Iordănescu a intrat serios în rolul de selecționer: „O să fiu prezent în viața jucătorilor atunci când au nevoie de mine”

La prima ediție a emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” din 2022, invitat a fost selecționerul echipei naționale, Edward Iordănescu. Instalat în funcție pe 25 ianuarie, antrenorul a început deja discuțiile cu jucătorii care au șanse să fie chemați la prima reprezentativă, chiar la primele meciuri din martie.

Iată cele mai importante 5 subiecte discutate de Edward Iordănescu în emisiunea de pe GSP.RO, difuzată în fiecare miercuri, de la ora 20:00.

Despre Nicușor Stanciu, transferat la Wuhan Three Towns

„Mi-e greu să ajung în China, dar pentru mine el nu iese din cărți și rămâne sută la sută la echipa națională. E un jucător valoros și avem nevoie de el. Oricum, ne avantajează și programul. În iunie avem patru meciuri în 12 zile. Îți trebuie o strategie diferită și nu poți să mergi pe aceeași structură de echipă, chiar dacă eu îmi doresc omogenitate.

Chiar dacă era la Slavia, Nicușor nu putea să joace în toate patru partidele. Abordăm diferit! Nu-l vom juca în primul meci, îi dăm timp de acomodare și îl folosim în jocurile doi și trei, sau doi și patru sau meciurile trei și patru. El rămâne în cărți”

Despre Florin Niță, care nu mai joacă la Sparta Praga din noiembrie 2021

„Am vorbit cu Florin. Nu joacă de foarte multă vreme și e un jucător exponențial pentru națională, unul dintre cei mai buni în ultima perioadă, dar e într-un moment dificil la club. Am avut deja discuții cu directorul sportiv și sper să am și cu antrenorul. În perioada viitoare o să merg inclusiv acolo și o să încerc să-l ajut.

Cu Florin am vorbit peste 45 de minute și cred că a contat pentru el. O să fiu prezent în viața lor atunci când au cu adevărat nevoie de mine. Am început deja niște pași în sensul ăsta și în perioada viitoare urmează o deplasare de 7-8 zile și vreau să cuprind cât mai mulți jucători”

Despre Ianis Hagi și operația de ligamentele încrucișate

„Din păcate, lipsa lui va fi importantă. Am vorbit cu el de două ori, chiar și cu Gică. Vreau să-i fiu alături lui Ianis, să-l susțin, l-am asigurat de suportul meu și de faptul că toți avem nevoie de el ca să revină cât mai repede. L-am asigurat că-l așteptăm și avem încredere. Să-și ia timpul necesar.

L-am găsit încrezător, împăcat cu ideea că așa a fost să fie. Nu a fost deloc ușor să diger această veste. Îl aștept cât mai repede înapoi. Trebuie să ne strângem cu toții și să luptăm împreună. Dacă punem presiune, comparăm și suntem negativi, nu vor da niciodată cât pot să dea cu adevărat”

Aflat în formă bună, Ianis Hagi a suferit o ruptură de ligamente și va lipsi cel puțin șase luni de pe teren

Despre relațiile cu cluburile din Liga 1

„Am vorbit cu Gică Hagi. M-a încurajat și mi-a spus că va fi mereu disponibil. Din păcate, feedback-ul nu este la fel din alte direcții, dar eu cred că trebuie să muncim împreună. Îmi doresc să merg să discut cu antrenorii. Eu vin de pe bancă și știu care sunt lucrurile bune și mai puțin bune.

Vreau să lucrăm în echipă pentru că plec de la ideea că nu le știu pe toate. Am vorbit cu Dan Petrescu prin mesaje, dar a fost perioada strânsă cu intermediare. Discutăm și-mi doresc să merg la Cluj câteva zile. Așa cum îmi doresc și la Gică. Am discutat și la Sepsi, și la Craiova, dar și la FCSB. O să merg și la alte cluburi, dar am constatat că nu toate cluburile au deschidere. Și în trecut a fost la fel”

Despre jucătorii care vor veni la echipa națională

„La națională vine orice jucător valoros. Nu vreau să fac paralele între mine și Mirel și nu vreau să fiu interpretat greșit. Am văzut și anumiți jucători despre care am opinie clară, timpul e scurt, datele puține, acțiunile puține, așa că voi schimba puțin mentalitatea. Îmi doresc să strângem rândurile și să mergem pe un anumit nucleu.

Consider că e important să avem forță de grup pentru că așa vom răzbate și ne vom atinge obiectivele. E obligatoriu să avem un nucleu principal, puțini să iasă și să intre. O să stabilizăm echipa și stilul de joc pe care-l vom aborda pentru că o să fie foarte greu și nici n-avem timp să facem transformări majore de la un meci la altul”

Răzvan Marin a fost chemat constant la națională, fiind și în vizorul noului selecționer | Foto: Raed Krishan

