Brașoveanul a relatat că s-a întors din Taiwan chiar când să se producă starea de urgență în țară. Acum, se pregătește pentru redeschiderea ciclismului internațional, prima competiție internațională oficială fiind la Sibiu.

România deschide balul în ceea ce privește ciclismul internațional. Vom organiza prima competiție majoră după pandemia de coronavirus. Conform programului pe 2020 editat de Uniunea Ciclistă Internațională, Turul Sibiului, ce va avea loc în perioada 2-5 iulie, este prima competiție de după COVID-19. Este a 10-a ediție, multe echipe importante și-au anunțat prezența, va fi o posibilitate uriașă de afirmare pentru Eduard Grosu, cel mai bun ciclist al României, care este calificat la Jocurile Olimpice de la Tokio.



Visează la Turul Franței



Brașoveanul în vârstă de 27 de ani așteaptă cu emoție competiția, mai ales că la acea dată va avea posibilitatea de a fi aflat o veste uriașă. După ce-a participat în două rânduri la Il Giro, Eduard, component al formației Delko-Marseille Provence, va ști dacă va putea concura în premieră la celebrul Tour d”France, ce va fi programat între 29 august – 20 septembrie. ”Am speranțe, întrucât s-ar putea ca anumite echipe să se retragă din cauza pandemiei și-atunci să participăm noi. Vom afla la jumătatea lunii iunie. Am vorbit și azi cu domnul Aldea, ce se ocupă de Turul Sibiului, va fi o competiție frumoasă acolo. Este un tur din a treia categorie, 2.1, dar vor veni echipe foarte bune, profesioniste”, a mărtusit tânărul din Zărnești.

”Câte 3 ore zilnic, pe rulou”

Edi a povestit pentru Libertatea cum a parcurs pandemia de coronavirus: ”Am avut noroc, fiindcă am sosit din Taiwan fix cu o zi înainte de a se declanșa starea de urgență. Cine știe pe unde rămâneam blocat?! Și până pe 15 mai, nu știu dacă am ieșit din casă de 2-3 ori. Sincer, mie nu mi-e teamă, dar avem o fetiță de 8 luni, care și-așa o chinuie dințișorii care ies, așa că n-am riscat. Ea mergea pe jos, acum învață, eu mă puneam pe bicicletă în casă, o aplicam pe rulou, pe home trainer, și pedalam”. Ardeleanul a recunoscut că și-a ieșit un pic din ritm: ”Făceam în casă vreo 3 ore, dar e mult mai dificil. Afară, acum, bag 4-5-6 ore. Ți-am zis, n-am vrut să risc deloc. Cicliștii din Belgia, Columbia, Olanda, chiar și Franța au avut voie să se antreneze afară, conform legislației țărilor lor. Și eu aș fi putut, teoretic, în ultima perioadă, dar am convenit cu familia să nu riscăm, pentru cea mică. Am discutat și cu echipa, cu toții am convenit că e mai bine să stăm în casă”.



”S-a mediatizat mult și aiurea, mai crezi ceva?!”



A participat și va mai participa la multe competiții internaționale, multe chiar în China, de unde s-a propagat pandemia. ”Sincer, n-am nicio teamă. Ți-am zis, de-abia mă întorsesem din Taiwan, iar coronavirusul era în floare în acea zonă a lumii, când la noi de-abia se aflase. Păcat că lumea nu respectă mai mult niște reguli elementare. Partea bună e că mai scăzut un pic poluare, dar cred că ”punem” la loc. Oricum, ca mulți alți oameni, nu prea știu care e adevărul cu coronavirus, ce să mai crezi?! S-a mediatizat mult și aiurea, mai ales la noi”, este de părere ciclistul României.

