De Ciprian Iana,

„Nu a fost deloc ușor în România! Cum am intrat pe teren, încă din prima secundă am fost sub presiune deoarece românii au început să țipe! Nici nu mă încălzisem bine și ei deja țipau cât puteau de tare!”, a declarat Ekaterina Alexandrova în cadrul unei conferințe de presă.

Sportiva din Rusia a continuat: ”Cel mai important lucru este să nu te lași copleșit de presiunea pusă de ei, pentru că altfel te vor distruge!”.

Alexandrova a conchis: ”Nu pot să spun că s-au comportat incorect. Chiar și când cineva încerca să se poarte incorect, ceilalți încercau să îl calmeze. Dar atunci când româncele câștigau punctul, nu conta dacă era dublă greșeală sau altceva, toată lumea sărea în picioare, toată lumea urla, se auzeau tobe și trompete! A fost cu adevărat gălăgios”.

România a pierdut la mare luptă meciul cu Rusia, scor 2-3, după cu Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian au cedat partida de dublu, scor 3-6, 2-6, cu Anna Blinkova și Anna Kalinskaia.

FOTO: Federația Română de Tenis – Facebook

