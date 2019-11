De Ciprian Iana,

Astfel, fosta mare sportivă a trecut la rafting, pentru un scop cartitabil.

”Sunt veșnic recunoscătoare că am putut să îmi dedic viața lucrului pe care îl iubesc cel mai mult. Canotajul. Mă pot lăuda că mi-am petrecut aproape toate viață pe apă. Am fost norocoasă să îmi urmez cu succes pasiunea și să am mereu lângă mine familia și echipa alături de care am câștigat atâtea competiții valoroase”, a notat Elisabeta Lipă pe Facebook.

Șefa FRC a continuat: ”Acum simt nevoia să dau ceva înapoi și, astfel, am decis să mă alătur unei inițiative care are ca scop să ofere confort celor mai puțin norocoși, respectiv persoanelor care NU au acces la apă caldă. Am acceptat provocarea Ariston Comfort Challenge de a face rafting pentru prima oară în viața mea, încercând astfel să-mi depășesc limitele și să demonstrez, o dată în plus, că nicio provocare nu este prea mare pentru a face lumea un loc mai confortabil”.

Îmbrăcând costumul special pentru rafting, Elisabeta Lipă și-a remaintit momentele petrecute la antrenamente în perioada în care era canotoare.

”Amintirile din vremea antrenamentelor mi-au revenit imdiat in minte: efortul intens, senzația de frig, oboseala sau lipsa de apă caldă și de confort. Mulți trăiesc în astfel de condiții zi de zi, dar acum, împreună cu Ariston și Crucea Rosie Romana, putem schimba soarta a zeci de mii de copii și vârstnici prin dotarea instituțiilor cu boilere performante, pentru ca apa caldă să devină normalitate în Români”.

Elisabeta Lipă a participat la șase Jocuri Olimpice, obținând cinci medalii de aur, două de argint și una de bronz.

În anul 2000, Elisabeta Lipă a fost declarată cea mai bună canotoare a secolului de către Federația Internațională de Canotaj.

