Eliza Buceschi (C), de la nationala de handbal feminin a Romaniei, arunca la poarta, in partida contra selectionatei Spaniei din cadrul Campionatului European de handbal, disputat la Nancy, marti, 11 decembrie 2018. Nationala feminina de handbal a Romaniei a castigat, marti seara, in fata Spaniei, cu scorul de 27-25, in cel de-al doilea meci din Grupa principala II a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta. SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO