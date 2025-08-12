Ce s-a întâmplat în timpul meciului

Emma Raducanu, jucătoarea britanică de tenis, a cerut eliminarea unui copil care plângea din stadion în timpul meciului său de la Cincinnati Open împotriva Arynei Sabalenka, potrivit The Sun.

Incidentul a avut loc într-un moment crucial al setului decisiv. Raducanu servea la scorul de 3-4, încercând să salveze mai multe mingi de break.

Momentul în care Emma Răducanu cere să fie scos copilul din tribune

În timp ce se pregătea să servească la egalitate, Raducanu s-a oprit după ce un copil a început să plângă. Frustrată, ea s-a adresat arbitrului: „Durează de vreo 10 minute”.

Arbitrul a răspuns: „E un copil. Vrei să dau copilul afară din stadion?”

Raducanu a ridicat din umeri. La scurt timp, spectatorii au început să răspundă „da”, fiind și ei deranjați de copilul care începuse să plângă. În acel moment, jucătoarea a arătat spre ei și a zâmbit aprobator.

Emma Raducanu was complaining about the distracting noises in the crowd in her match against Aryna Sabalenka



Chair Umpire: “Its a child, do you want me to send the child out of the stadium?” 😭



pic.twitter.com/rTi9wXpovl — Kicks (@kicks) August 11, 2025

În timp ce Răducanu se ștergea cu prosopul, arbitrul a răspuns: „Pot să intervin, dar trebuie să continuăm deocamdată.”

Evenimentul de la Cincinnati nu este unul izolat. La începutul acestui an, jucătoarea de tenis a trecut ărintr-o situație similară în Dubai, atunci când a fost terorizată de un copil pe teren.

Meciul a continuat

După 13 egalități și salvarea a patru mingi de break, Raducanu a reușit să-și păstreze serviciul pentru 4-4. Incidentul nu a afectat-o pe jucătoarea britanică, care a continuat să facă față presiunii impuse de Sabalenka, numărul 1 mondial.

Restul setului a decurs fără break-uri, ajungându-se la tie-break. Sabalenka a câștigat tie-break-ul cu 7-5, calificându-se în turul trei.

Raducanu a primit aplauze fantastică la ieșirea de pe teren, chiar și Sabalenka aplaudând efortul curajos al adversarei sale în această bătălie de trei ore și 12 minute.

Regulile de acces pentru copiii la meciurile de tenis de la Cincinnati

La meciurile de tenis de la Cincinnati Open, copiii peste 12 luni trebuie să aibă bilet pentru acces în tribune. În plus, pentru copii de 12 ani și mai mici există posibilitatea de a cumpăra bilete cu reducere de 50% la anumite sesiuni, dar numai însoțiți de un adult cu bilet valid.

Cărucioarele sunt permise în zona generală a complexului, dar nu pot fi aduse în tribunele din stadioane; familiile sunt încurajate să lase cărucioarele lângă intrările în tribune dacă intră la meci.

Accesul copiilor și adulților se face pe bază de bilete corespunzătoare fiecărei sesiuni (zi sau seară), iar în timpul meciurilor se aplică regulile generale de acces și comportament în tribune, cu deplasare liberă permisă în primele cinci game-uri ale fiecărui set în anumite zone, conform reglementărilor ATP și WTA.

Cine este Emma Răducanu

Emma Raducanu este o jucătoare profesionistă de tenis britanică, născută pe 13 noiembrie 2002 în Toronto, Canada, și crescută în Bromley, Anglia. Este de origine mixtă, tatăl său fiind român, iar mama de origine chineză. Emma vorbește fluent engleza, mandarina și româna. A început să joace tenis la vârsta de cinci ani și a practicat și alte sporturi, precum baschet, golf, motocross, ski și balet.

Emma Raducanu a devenit cunoscută la nivel mondial după ce în 2021 a câștigat US Open, devenind prima jucătoare britanică care cucerește un titlu de Grand Slam la simplu după Virginia Wade în 1977.

Ea a realizat această performanță ca jucătoare calificată, fără să piardă niciun set pe parcursul turneului, ceea ce reprezintă un record în era Open. A atins astfel și cel mai bun clasament al carierei, poziția 10 mondial în iulie 2022.

În primăvara acestui an însă, sportiva a avut parte de o surpriză mai puțin plăcută în momentul în care un sponsor a rupt contractul cu ea, fiind acuzată de lăcomie.

Cele mai importante performanțe în tenis

Cele mai importante realizări ale Emmei Răducanu în tenis sunt următoarele:

În 2021, la doar 18 ani și zece luni, a câștigat US Open, primul său titlu de Grand Slam din carieră, devenind astfel prima jucătoare din istorie care a câștigat un Grand Slam venind din calificări. A reușit această performanță fără să piardă niciun set pe parcursul întregului turneu.

A fost cea mai tânără jucătoare care a câștigat un Grand Slam de la Maria Șarapova în 2004 și prima jucătoare britanică care a cucerit un titlu de Grand Slam la simplu după Virginia Wade în 1977.

A devenit prima jucătoare din Open Era care a câștigat al doilea turneu major la care a participat și a fost a doua debutantă care a câștigat US Open, după Bianca Andreescu.

După victoria de la US Open, a urcat în clasamentul mondial până pe locul 23 și în iulie 2022 a intrat în top 10 mondial, devenind a cincea britanică care ajunge în această elită.

A fost distinsă cu titlul de membru al Ordinului Imperiului Britanic (MBE), fiind cea mai tânără femeie care a primit această onoare.

Pe lângă US Open, a avut evoluții remarcabile în alte turnee importante, inclusiv victorii împotriva unor jucătoare de top precum Serena Williams și Victoria Azarenka, devenind prima jucătoare din istorie care le-a învins pe ambele cu un set 6-0.

Aceste momente au făcut-o o figură emblematică a tenisului feminin britanic și una dintre cele mai promițătoare jucătoare tinere la nivel mondial.

Turneul de tenis de la Cincinnati a ajuns la ediția 124

Turneul de tenis de la Cincinnati, cunoscut și ca Cincinnati Open sau Cincinnati Masters, este un eveniment anual de tenis în aer liber desfășurat pe terenuri cu suprafață dură la Lindner Family Tennis Center din Mason, Ohio, în apropiere de Cincinnati.

În 2025, are loc a 124-a ediție la masculin și a 97-a la feminin, se desfășoară între 7 și 18 august și face parte din seriile ATP Masters 1000 și WTA 1000, echivalentul unor turnee de top de pe circuitele profesionale masculine și feminine.

Printre jucătorii cotati la ediția din 2025 se numără vedete precum Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Iga Swiatek și Jessica Pegula în competiția feminină. De asemenea, jucători de top ca Jannik Sinner și Carlos Alcaraz sunt prezenți la masculin.

