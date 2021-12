Sportiva care are tată român și mamă chinezoaică i-a devansat în top pe Tom Daley, campion olimpic la sărituri în apă, pe boxerul Tyson Fury, care l-a învins prin KO pe americanul Deontay Wilder şi şi-a păstrat centura WBC, pe înotătorul Adam Peaty, campion olimpic, pe fotbalistul Raheem Sterling (Manchester City) şi pe sportiva paralimpică Dame Sarah Storey, triplă campioană la Tokyo.

„Mulţumesc pentru trofeu, este o onoare doar să fiu printre cei nominalizaţi. Sunt foarte bucuroasă de asta, am urmărit gala pentru personalitatea sportivă a anului crescând şi este o onoare să mă număr printre câştigători. Mă bucur şi pentru tenisul britanic şi că am reuşit să obţinem acest premiu… din nou! Mulţumesc tuturor fanilor şi celor care au votat, anul acesta a fost nebunesc. Energia din acest an, când am jucat la Wimbledon în faţa publicului meu de acasă, a fost ceva ce nu am mai simţit până acum. Vreau să mulţumesc şi echipei mele. Felicitări şi celorlalţi nominalizaţi, echipelor nominalizate, este un efort de echipă”, a declarat Răducanu, care a intrat în direct prin videoconferință și care a primit trofeul acasă, la Londra.

Votarea a avut loc în timpul transmisiunii BBC One de duminică, de la Media City din Salford.

Răducanu, 19 ani, a început acest sezon pe locul 343 mondial şi îl termină pe locul 19, după două performanţe excepţionale, calificarea în optimi la Wimbledon şi câştigarea US Open, fiind prima jucătoare care obţine trofeul la un Grand Slam după ce a jucat în calificări.

Foto: captură BBC

