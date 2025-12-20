La doar 27 de ani, fotbalistul catalan a hotărât să încetinească ritmul și să spună adio competițiilor de nivel înalt, după o perioadă îndelungată de frământări interioare.

Decizie asumată

Jucător în Primera RFEF, Montes a luat o decizie matură și asumată, pe care a anunțat-o deschis în cadrul unei conferințe de presă.

„Poate suna dur, dar nu-mi pasă: vreau să mă retrag din fotbalul profesionist”, a declarat Eric Montes. Acesta a explicat că de mult timp nu mai simțea plăcere în ceea ce făcea, iar rutina zilnică ajunsese să îl apese tot mai mult.

Teama de incertitudinea viitorului l-a făcut să amâne acest pas, inclusiv după ruptura de ligament încrucișat anterior, unul dintre cele mai dificile momente din cariera sa.

Originar din Manresa, Montes a subliniat că pleacă împăcat și recunoscător pentru tot ce i-a oferit fotbalul.

„Sunt foarte fericit. Mă întorc acasă ca să o iau de la zero. Joc fotbal de la patru ani și am trăit lucruri extraordinare, dar am și suferit mult. Nu mai vreau să trec prin asta”, a mărturisit el.

Discursul de adio, încheiat cu aplauze

Clubul Algeciras, care i-a prelungit contractul chiar și după accidentarea gravă, i-a respectat decizia și i-a fost alături până la final. Discursul său de adio, încheiat cu aplauze în sala de presă, a avut un impact puternic și s-a răspândit rapid în mediul online.

Deși se retrage din fotbalul profesionist, Eric Montes nu renunță la dragostea pentru acest sport. „Vreau să mă bucur din nou de fotbal ca un copil, în pauză”, a spus el.

Fostul căpitan, care cândva visa să joace pe Camp Nou, își încheie capitolul fără regrete și privește înainte cu seninătate, convins că, așa cum afirmă el însuși, „viața merge înainte… iar eu vreau să fiu fericit”.

