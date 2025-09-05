Eurosport și HBO Max vor oferi publicului din România cele mai importante competiții din cadrul WST, inclusiv competițiile din „Triple Crown” (Campionatul Mondial, The Masters și UK Championship).

Dar și alte turnee de prestigiu precum Mastersul Saudit, Mastersul din Shanghai sau Tour Championship, ca parte a unui acord ce acoperă 50 de piețe din Europa.

„Suntem mândri că am dus snookerul la un nivel de primă clasă”

În Europa, sezonul de snooker atrage o audiență impresionantă. În sezonul 2024/25, Eurosport a înregistrat cifre record, cu peste 88 de milioane de telespectatori unici care urmăresc meciurile de snooker pe întregul continent.

„Suntem încântați să prelungim parteneriatul nostru pentru a continua să aducem povești pline de dramă și intensitate de la masa de snooker pe tot parcurusul anului”, spune Trojan Paillot, reprezentantul WBD Sports Europe.

La rândul său Peter Wright de la World Snooker Tour a spus: „Întâlnim foarte mulți fani care spun că prima lor experiență cu snookerul a fost la Eurosport. Și, bineînțeles, mulți jucători profesioniști au descoperit sportul nostru în acest fel. Suntem mândri că am dus snookerul la un nivel de conținut sportiv de primă clasă”.

Sezonul 2025-2026 al WST cuprinde 22 de turnee, dintre care 18 sunt competiții de clasament. Judd Trump este liderul mondial în prezent.

Calendarul sezonului pregătește o perioadă spectaculoasă ce include:

UK Championship (29 noiembrie-7 decembrie 2025)

The Masters (11-18 ianuarie 2026)

Campionatul Mondial de Snooker (18 aprilie-4 mai 2026)