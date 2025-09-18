Dragostea vieții lui Hamilton

În ciuda numeroaselor relații romantice, Hamilton a declarat că adevărata sa dragoste este Formula 1. „Dragostea vieții mele este F1. Iubesc această meserie aproape mai mult decât orice”, a mărturisit pilotul pentru L’Equipe.

Hamilton a explicat decizia sa de a nu avea copii: „Trebuie să fiu tenace, să mă antrenez, să fiu extrem de sârguincios, să mă implic. Ceva ar avea de suferit. Nu vreau să fiu nevoit să aleg: fie cursele suferă pentru ca familia să aibă succes, fie familia suferă pentru ca astfel cursele să aibă succes”. El a adăugat că este fericit să se concentreze pe un singur lucru deocamdată.

În ciuda formei slabe recente la Ferrari, Hamilton și-a exprimat dorința fermă de a continua să piloteze pentru echipa Maranello până când va câștiga titluri.

Pilotul a menționat totuși alți sportivi pe care-i admiră și care reușesc să îmbine cariera cu viața de familie: „Sunt întotdeauna impresionat de Roger Federer, Novak Djokovic și alți mari jucători precum Tom Brady, care au familii și continuă să performeze”.

Pe lângă Formula 1 a dezvăluit ce altă pasiune mai are: moda. „Moda mă interesează foarte mult. Vreau să investesc și mai mult în ea”, a spus el. Hamilton a subliniat diferențele dintre personalitatea sa în lumea modei și cea din Formula 1, evidențiind versatilitatea sa.

Relațiile trecute ale lui Hamilton

De-a lungul anilor, Hamilton a avut relații amoroase cu mai multe celebrități, inclusiv Nicole Scherzinger, cu care a avut cea mai lungă relație, durând aproximativ opt ani. Alte nume notabile le includ Rihanna, Rita Ora, Kendall Jenner și, mai recent, zvonuri despre o posibilă relație cu Shakira și Sofia Vergara.

Deși nu are copii, Hamilton a recunoscut că s-a gândit la acest aspect: „Bineînțeles, mi-am imaginat cât de grozav ar fi dacă unul dintre copiii mei ar veni să vadă Ferrari-ul, să fie uimit, să se urce în mașină și să împărtășesc cu el acest univers. Cursele au fost cea mai importantă parte a vieții mele, încă de când eram copil”.