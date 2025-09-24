Cuprins:
Cauza incidentelor
Conform relatării GSP, la scorul de 1-0 pentru România, în minutul șase, o parte dintre fanii români s-au încăierat cu forțele de ordine. Mai mulți suporteri au pătruns pe teren, iar explozia unei petarde a determinat arbitrii să întrerupă imediat jocul.
Conflictul ar fi izbucnit după ce pe tabelă a apărut greșit «Ungaria – Ungaria» în loc de «România – Ungaria». Peluza Sud Craiova a cerut întreruperea meciului din acest motiv.
Intervenția forțelor de ordine
Jandarmeria a fost nevoită să folosească gaze lacrimogene pentru a restabili ordinea. Fanii au fost evacuați, iar oficialii au așteptat aerisirea sălii înainte de reluarea partidei.
Această întâlnire era decisivă pentru calificarea României la Campionatul European din 2026. În prima manșă, disputată la Debrecen, Ungaria câștigase cu 3-2.
Importanța calificării
Câștigătoarea acestei
«duble” va obține un loc la turneul final găzduit de Letonia, Lituania și Slovenia. 16 echipe vor participa la Campionatul European din 2026, printre care se numără deja Letonia, Lituania, Ucraina, Belarus, Polonia, Slovenia, Croația, Armenia, Portugalia, Spania, Cehia, Franța, Italia și Georgia.
Ultimele două locuri disponibile se vor decide între câștigătoarele „dublelor“»” România – Ungaria și Bosnia – Belgia. După victoria cu 7-2 în tur, Belgia este aproape calificată.
GSP a relatat că la meci au fost prezenți suporterii FCU Craiova, alături de cei de la Fervent și o brigadă de la Farul Constanța. Incidentele au afectat grav desfășurarea normală a acestui important meci de futsal.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.