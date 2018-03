FC Liverpool – Manchester City, în sferturile Ligii Campionilor. Super-duel între Klopp și Pep.

Cele trei echipe din Spania prezente în urne la tragerea la sorți au reușit să se evite. Anglia a avut doar două reprezentante, dar sigur va rămâne doar cu una, fiindcă în sferturile de finală e programat un super-derby: FC Liverpool – Manchester City.

Va fi, în primul rând, un duel tactic de excepție între antrenorii Jurgen Klopp (FC Liverpool) și Pep Guardiola (Manchester City).

Meciurile vor avea loc pe 4 aprilie, turul, pe „Anfield Road”, iar returul e programat pe 10 aprilie, pe arena „cetățenilor”.

FC Liverpool – Manchester City, în sferturile Ligii Campionilor. Elevii lui Pep sunt mai liniștiți

Cele două echipe se întâlnesc în premieră într-o competiție europeană. În întâlnirile directe, din toate competițiile, FC Liverpool are un palmares net superior – 102 victorii -, aproape dublu față de „cetățeni”, care au învins doar de 54 de ori. Alte 52 de meciuri s-au încheiat la egalitate.

FC Liverpool are istoria de partea sa (are 5 trofee de Liga Campionilor / Cupa Campionilor Europeni), în timp ce Manchester City are doar Cupa Cupelor (ediția 1969 – 1970).

FC Liverpool are și dezavantajul faptului că trebuie să tragă tare și-n campionat, pentru că locul 4 îi este amenințat de Chelsea. În schimb, Manchester City, care are 85 de puncte, fiind aproape campioană, va fi mult mai relaxată.

Ambele formații vor avea jocuri în deplasare înainte de meciul – tur: FC Liverpool va merge la Crystal Palace, iar Manchester City la … Liverpool, pentru duelul cu Everton.

Între tur și retur, ambele vor avea dueluri teribile, derby-urile orașelor din care provin. Pe 7 aprilie va fi programat Manchester City – Manchester United, iar pe 8 aprilie de va juca „Merseyside Derby”, Everton – FC Liverpool.

Se vor întâlni în cele două dueluri jucători de peste 1 miliard de euro. Cei de la FC Liverpool au o cotă generală de 548 de milioane de euro, iar cei de la City fac „la grămadă”, 797,50 milioane de euro.