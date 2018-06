Academia Rapid, devenită mai nou, după recuperarea mărcii, Rapid, are azi meciul-tur din barajul pentru Liga 3, contra celor de la AS Singureni, campionii județului Giurgiu.

AS Singureni este antrenată de Dănuț Lupu, fostă glorie a „feroviarilor”. CSA Steaua a cerut ca acest baraj să fie amânat, dar, ca să „scape” de probleme, AMFB a cerut ca și noua echipă a Armatei să fie primită în Liga 3!

FC Singureni – Rapid, în barajul de promovare în Liga 3. Ceahlăul, FC U Craiova și Gloria Bistrița au revenit în „C”

Rapid e mare favorită la promovare, chiar dacă nu-l are apt de joc pe veteranul Daniel Pancu. Până acum, au promovat deja (prin „forfaitul” adversarilor, care n-au obținut CIS-ul) echipele FCU Craiova, care trebuia să joace cu Gloria Corneștui (Dâmbovița), Ceahlăul Piatra Neamț, al cărei adversar ar fi trebuit să fie AS Victoria Lețcani (Iași) și AS Unu FC Gloria Bistrița, care ar fi avut de înfruntat pe AS Negrești Oaș (Satu Mare).

Altă echipă promovată fără baraj este Soda Ocna Mureș (Alba), fiindcă Unirea Cristuru Secuiesc (Harghita) n-a avut actele cum trebuie.

SCM Gloria Buzău este alt club „de tradiție” care are șansa de a ajunge în Liga 3.

Programul barajului de promovare în Liga 3

16 iunie, ora 18:00

AS Victoria Leţcani (Iaşi) – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ (Neamţ), nu se dispută

23 iunie, ora 17:30

Avântul Albeşti (Botoşani) – ACS Gauss Bacău (Bacău)

ACS Şomuz Fălticeni (Suceava) – Flacăra Muntenii de Sus / FC 2007 Gârceni (Vaslui)

Regiunea 2

16 iunie, ora 18:00

ACS Sticla Arieşul Turda (Cluj) – ACS Unirea Mirşid (Sălaj)

ACS Unu Fotbal Club Gloria (Bistriţa-Năsăud) – AS Energia Negreşti Oaş (Satu Mare), nu se dispută

23 iunie, ora 17:30

ACS Bradul Vişeu de Sus / CS Minaur Baia Mare (Maramureş) – CSC Sânmartin (Bihor)

Regiunea 3

16 iunie, ora 18:00

ACS SR Municipal Braşov (Braşov) – ACS Nemere Ghelinţa (Covasna)

ACS MSE Târgu Mureş (Mureş) – ACS Păltiniş Răşinari (Sibiu)

23 iunie, ora 17:30

CS Ocna Mureş (Alba) – AS Unirea Cristuru Secuiesc (Harghita), nu se dispută

Regiunea 4

16 iunie, ora 18:00

CS Hunedoara (Hunedoara) – AFC Voinţa Lupac (Caraş-Severin)

ACS Dumbrăviţa (Timiş) – ACS Viitorul Şimian (Mehedinţi)

23 iunie, ora 17:30

CS Crişul Chişineu Criş (Arad) – AS Petrolul Bustuchin (Gorj)

Regiunea 5

16 iunie, ora 18:00

ACS Flacăra Horezu (Vâlcea) – CS Rapid Buzescu (Teleorman)

ACS Unirea Bascov (Argeş) – ACS Vediţa Coloneşti (Olt)

AS Gloria 2015 Corneşti (Dâmboviţa) – FC U Craiova 1948 SA (Dolj), nu se dispută

Regiunea 6

16 iunie, ora 18:00

CF Abatorul Slobozia (Ialomiţa) – CSO Bragadiru (Ilfov)

16 iunie, ora 21:00

AFC Singureni (Giurgiu) – SC Fotbal Club R Bucureşti (Bucureşti)

23 iunie, ora 17:30

CS Venus Independenţa (Călăraşi) – CS Blejoi (Prahova)

Regiunea 7

16 iunie, ora 18:00

Clubul Sportiv Local Sportul Ciorăşti (Vrancea) – CS Medgidia (Constanţa)

23 iunie, ora 17:30

AS Pescăruşul Sarichioi Junior (Tulcea) – SCM Gloria Buzău (Buzău)

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi (Galaţi) – CS Făurei (Brăila)