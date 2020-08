Florin Răducioiu crede că Dinamo a ajuns în această situație ingrată din cauza conducerii clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare, care a schimbat prea mulți antrenori.

”Am ajuns să spunem că Dinamo, glorioasa noastră echipă, a fost salvată de o decizie la masa verde. Nu am crezut că trăiesc acest moment, dar asta este. Am fost deja foarte dur, sunt foarte dezamăgit de Dinamo, de ceea ce a însemnat acest sezon, de antrenorii schimbaţi pe placul patronului, o adevărată ruşine”, a declarat Răducioiu la Telekom Sport.

”Mă opresc aici, pentru că mi-e pur şi simplu scârbă să mai vorbesc despre acest subiect. Eu nu mă pricep, dar oamenii de la Federaţie şi Ligă trebuiau să se gândească la situaţia asta. În Italia, oamenii au fost foarte bine pregătiţi, inclusiv când vine vorba de reguli. La noi, nu au fost atât de pregătiţi”, a adăugat fostul fotbalist.

În vârstă de 50 de ani, Florin Răducioiu s-a format ca fotbalist la clubul Dinamo,echipă la care a jucat între 1985-1990 și 2000-2001 și cu care a cucerit un titlu și două Cupe ale României.

Florin Răducioiu este singurul fotbalist român care a evoluat în toate marile campionate naționale ale Europei (Anglia, Franța, Germania, Italia și Spania).

