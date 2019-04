”Nu îmi reproşez nicio decizie. Pot să spun că sunt foarte mulţumit şi dacă ar veni cineva să mă întrebe dacă încă o dată aş merge pe aceeaşi formulă, aş face-o la fel”, a precizat Segărceanu.

Căpitanul nejucător al echipei României de Fed Cup a explicat că varianta de dublu cu Simona Halep şi Monica Niculescu a fost discutată sâmbătă seara după primele partide de simplu:

”Aveam acest plan făcut cu o seara înainte, am discutat aceste aspecte şi în primul rând după accidentarea nefericită a Irinei, am întrebat dacă totul este ok cu ea şi ea a transmis că doreşte să joace. Că este obosită puţin, dar că va da totul şi îşi doreşte să joace. Şi s-a şi văzut, a jucat foarte bine, a dat totul, Un meci care se pierde la câteva puncte, nu ai ce să spui. În mod normal, prima noastră opţiune la dublu era Begu şi Niculescu, iar a doua opţiune Halep cu Niculescu”.

Simona Halep a jucat la dublu epuizată după meciul solicitant cu Garcia, dar și cu cu dureri la șold.

”M-am lovit la şold destul de tare, nu îmi aduc aminte cum am căzut, dar am văzut o poză şi exact unde am durerea am căzut. Căpitanul decide, nu am avut ocazia să vorbesc cu el, sunt aici şi vedem ce decide el. Dar am durere la şold. A început să mă doară din setul doi, de la 3-0, dar am continuat să joc fără să mă gândesc. Am ştiut că după meci, o să mă doară şi mai tare, după ce se răceşte corpul. O să văd ce o să se întâmple, dar sper să câştige Irina, să nu mai fie nevoie”.



De partea cealaltă, căpitanul nejucător al echipei Franței de Fed Cup, Benneteau a fost mult mai inspirat când a decis ca Pauline Parmentier să joace ultimul meci de simplu: ”A fost un moment de inteligenţă, sinceritate şi onoare între Pauline, Alizé (Cornet) şi mine. În această reuniune în trei a reieşit clar că Pauline era alegerea cea mai bună. (…) Cred că zgura indoor este cea mai bună suprafaţă pentru ea”. Căpitanul echipei Franţei a subliniat că ştia că Begu va juca pentru România în acel meci, precum şi faptul că Parmentier a învins-o pe Irina anul trecut la Istanbul.

Franţa a învins România cu scorul de 3-2, duminică, la Rouen, în semifinalele Fed Cup. Sâmbătă, în meciurile de simplu, Simona Halep a învins-o pe Kristina Mladenovic cu 6-3, 6-1, iar Caroline Garcia a trecut de Mihaela Buzărnescu în două seturi, cu 6-3, 6-3. Duminică, în primul meci de simplu, Halep a învins-o pe Garcia cu 6-7 (6), 6-3, 6-4, iar apoi Pauline Parmentier a câştigat cu 6-3, 2-6, 6-2 în faţa Irinei Begu. La dublu, Mladenovic şi Garcia au învins perechea Halep/Niculescu cu 5-7, 6-3, 6-4.

Căpitanul Franţei consideră că Mladenovic şi Garcia au reuşit să o epuizeze pe Halep în meciurile de simplu

