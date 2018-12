A fost primul meci mai de Doamne, ajută făcut de Florinel Coman în ultima vreme (brăileanul nu mai marcase în campionat din 16 septembrie și nu mai oferise colegilor o pasă decisivă din 21 octombrie), suficient însă pentru ca Gigi Becali să-și schimbe din nou părerea despre șeptarul FCSB.

„Lui Florinel Coman i-am dat mesaj aseară, imediat după meci: «Ăsta vreau să fii». Nu că a scos 11 metri neapărat, ci toată atitudinea lui. Eu am crezut mult în tripleta asta Man, Tănase, Coman. Am crezut că va fi cel mai tare atac pe care l-a avut vreodată o echipă din România. Dacă el are atitudinea de aseară în continuare, ajunge și mai mare. El e mai talentat decât Man”, a declarat latifundiarul din Pipera la Digi Sport.

Coman a fost ba «mai bun ca Mbappé», ba «mort»

Începând din august 2017, când atacantul a fost cedat de Viitorul la FCSB, Gigi Becali l-a lăudat sau l-a demolat de mai multe ori pe Florinel Coman, în funcție de cele arătate de acesta pe teren.