Generalul Min Aung Hlaing, liderul juntei devenit președinte civil după alegerile restricționate din aprilie 2026, a fost fotografiat examinând piatra de 2,2 kilograme în biroul său, relatează ziarul de stat „ Global New Light of Myanmar”. Rubinul, descoperit în regiunea Mogok, este descris de autorități ca fiind „ excepțional de mare, rar și dificil de găsit”.

„Rubinul gigant are o culoare roșu-purpurie cu nuanțe galbene și este considerat de o calitate superioară”, se arată în declarația oficială. Deși mai mic decât un rubin de 21.450 carate găsit în aceeași zonă în 1996, această piatră este mai valoroasă „datorită culorii, clarității și calității generale superioare”, conform guvernului, care nu a oferit o estimare financiară.

Regiunea Mogok, din Mandalay, este renumită pentru rubinele „sânge de porumbel”, cele mai scumpe din lume. Bijuteriile de calitate excepțională pot ajunge la zeci sau chiar sute de milioane de dolari într-o industrie slab reglementată. Myanmar se află sub conducerea unei junte militare din 2021, când o lovitură de stat a declanșat un conflict civil, informează AFP.

Min Aung Hlaing (dreapta), liderul loviturii de stat din Myanmar devenit președinte, ținând în mână rubinul de 11.000 de carate. Sursa foto: AFP.

Cât costă rubinul de 11.000 de carate?

Deși cifra de 11.000 de carate sună amețitor, experții avertizează că dimensiunea nu înseamnă automat o valoare de miliarde. În cazul pietrelor brute de dimensiuni industriale, valoarea este determinată de:

Calitatea culorii: Dacă piatra are acea nuanță de „sânge de porumbel” (pigeon blood), prețul explodează. Dacă este opacă sau are nuanțe verzui/purpurii, valoarea scade semnificativ. Tratamentele: Rubinele naturale, netratate termic, sunt de zeci de ori mai scumpe decât cele „îmbunătățite” în laborator. Randamentul la șlefuire: Din 2,2 kg de piatră brută, doar o mică fracțiune poate rezulta în pietre de calitate „gemă” (pentru bijuterii).

Specialiștii consultați de publicațiile de profil sugerează că un astfel de rubin gigantic, dacă este de calitate superioară și provine din zone celebre precum Mogok din Myanmar, ar putea fi evaluat la o sumă cuprinsă între 50 și 150 de milioane de dolari, în funcție de rezultatele testelor gemologice.

