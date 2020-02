Domnule Chivulete, o să fac o glumă care probabil o să vă supere. Acum, cu apariția VAR, sunt 4 arbitri pe teren, doi arbitri în camera VAR și un tehnician video. E nevoie de șapte fete în loc de patru fete, undeva la o cabană, înainte de un meci… Cum a fost scandalul „folcloristelor”? E o poveste care s-a lipit ca o etichetă de dumneavoastră.

Pentru mine nu e atât de deranjant cu toate că am pierdut atunci ecusonul FIFA. Am fost suspendat un an și retrogradat la Divizia B, dar am revenit la Liga 1. Nu am comentat decizia Comitetului Executiv FRF pentru că scandalul era prea mare și nu m-ar fi crezut nimeni.



Cum a fost?

Federația ne trimitea în teritoriu ca însoțitori ai brigăzii de arbitri fără a ne da pe mână banii care veneau de la FIFA, fără putere de organizare. Eram doar lângă arbitri la masă, pe stadion, într-o mică excursie în jurul orașului. Nu plăteam noi nimic, bilete, mașină, hotel, deși de la UEFA veneau bani pentru asta și ar fi trebuit să luăm noi banii și să facem decontul la final. Dar nu se proceda așa. Federația lui Nașu Sandu încălca regulamentele UEFA



Păi și cine plătea deplasările acelea?

Organiza clubul gazdă, chiar dacă procedura asta devenise interzisă. În România, însă, se practica în continuare. Venea microbuzul de la Ceahlăul și lua arbitrii străini de la aeroport, ne lua și pe noi. Totul era achitat de club, deși era interzis de legile internaționale ale fotbalului.



Cum a fost povestea de la cabana Scăricica?

Cabana respectivă era afară din oraș, spre munte, spre Bicaz. Am ajuns cu microbuzul cu arbitrii francezi, cu Stephane Moulin la centru. Am mâncat frumos cu băieții, m-am împrietenit foarte bine cu unul dintre asistenți, Martinez…



Recomandări Pacientă suspectă de coronavirus, scăpată de pe targă la Suceava. Incidentul a fost filmat

Ce au mâncat?

Tochitură de mistreț, feluri deosebite. Arbitrul de centru nu a vrut să bea nici măcar un pahar de vin. Doar apă plată. Era foarte ursuz, închis. L-am lăsat în pace, eu vorbeam mai mult cu asistenții. Când să vină papanașii, în parcarea cabanei a apărut un microbuz alb care a adus patru fete.

Apariția fetelor în rochițe scurte

Patru fete?

Patru fete. Fiind luna iunie, fetele erau îmbrăcate cu rochițe scurte. Erau cam sumar îmbrăcate. S-au așezat la o masă în interior, nu cu noi la masă. Au comandat un suc și o cafea.

Deci nu erau îmbrăcate în costume populare, așa cum s-a spus…

Nu, nu. Erau îmbrăcate vaporos. Au zis organizatorii că urmau să se îmbrace în folcloriste și să cânte și să danseze pentru arbitri. E o zonă cu mult folclor acolo.

Ce v-a spus flerul în privința lor? Sunteți totuși un om în toată firea.

Am avut niște rețineri vizavi de ele, dar faptul că nu s-au așezat la noi la masă m-a făcut să nu reacționez. Nu puteam să mă ridic și să le dau afară. Poate dacă organizam eu acel sejur, nu aș fi acceptat. Dar cum organiza clubul gazdă, în speță domnul Pinalti, nu puteam să interzic eu să aducă acele fete.



Recomandări Cum îl apără sătenii pe edilul care a făcut sex cu minore în primărie. Una dintre fete fusese răpită de la școală

Cum a reacționat Moulin?

S-a ridicat de pe scaun, și-a luat sacoul, s-a îmbrăcat și a zis că mergem la hotel.



Mai erau papanașii de mâncat.

Da, tocmai veniseră pe masă. Eu am zis să terminăm desertul. El a zis că nu. A fost deranjat de prezența acelor fete.

Gheorghe Ștefan a făcut scandal

Ce a urmat?

A doua zi, am mers la ședința tehnică împreună cu observatorul din Germania și am fost foarte atent să văd dacă domnul Moulin aduce discuția despre ce s-a întâmplat. Nu a făcut-o. Apoi a urmat meciul care s-a terminat 2-2. Dar după meci s-a întâmplat ceva. Președintele Ștefan i-a reproșat la final lui Moulin că nu a dat un penalty.



Recomandări Tibi Ușeriu a încheiat cursa de la Cercul Polar (482 de km în aproape 7 zile). Pe ce poziție s-a clasat

Cum i-a reproșat?

În românește, pe tunel, a început să-l certe dur. Francezul nu înțelegea, dar a simțit ostilitatea. Probabil asta a declanșat starea de iritare a arbitrului. A făcut raportul, dar nu scria nimic de fete. Doar ce s-a întâmplat la final pe tunel. La masa de seară însă, arbitrii și observatorul german s-au retras într-o zonă separată. Au discutat vreo 15 minute. Probabil că au discutat despre ce s-a întâmplat cu Ștefan și probabil că Moulin i-a transmis observatorului că va face un raport suplimentar către UEFA, legat de fete. Mie nu mi-a spus nimic. Dar mi-a spus Francisc Kolossi, reprezentantul CCA, că observatorul aflase. Dacă aș fi știut, aș fi vorbit cu Dan Petrescu (n.red. – Dan Petrescu, zis „Fibră”, șeful CCA la acel moment). El era și membru al comisiei UEFA de arbitraj, unde era coleg cu Michel Vautrot, șeful arbitrilor din Franța. Probabil că lucrurile s-ar fi liniștit acolo, nu mai apărea tot cazul.



Dar observatorul nu era francez, era german.

Da, dar mi-a zis domnul Kolossi că neamțul le spusese arbitrilor că, dacă nu sunt lucruri concludente, atunci nu există nimic palpabil pentru a face tam-tam. Dar Moulin a vrut să scrie. A scris, a început procedura disciplinară, iar principalul vizat am fost eu. Eu eram pe hârtie organizatorul, nu clubul gazdă.



Ce ați spus la comisie?

Exact ce v-am spus acum. Dar am transmis acolo că nu eram eu organizatorul. Am vrut să-mi salvez ecusonul FIFA.



Ați spus că FRF e într-o relație nefirească cu arbitrii?

Da. Comisia a deliberat și m-a suspendat un an. Am plătit 3.000 de dolari pe avocați. Am întrebat pe ce se bazează decizia. Ei mi-au zis că am dreptate, dar că trebuia să-i anunț înainte despre relația nefirească a federației cu arbitrii și cu cluburile…



Ce s-ar fi întâmplat cu dumneavoastră dacă anunțați UEFA înainte?

Asta le-am zis și eu. „Realizați și dumneavoastră ce pățeam eu în România dacă veneam și vă făceam o informare în legătură cu neregulile”. Probabil eram scos de pe lista FIFA, eram trimis la liga a doua.

GSP.RO Cazul “Folcloristelor”, povestit în detaliu chiar de arbitrul pedepsit. Patru fete au venit la masă îmbrăcate vaporos, ce a urmat

HOROSCOP Horoscop 8 februarie 2020. Fecioarele sunt deschise la propuneri și inițiative