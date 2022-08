FRF şi Florin Bratu au stabilit, de comun acord, încetarea contractului. Decizia vine după ce Florin Bratu nu a apucat să stea pe bancă la niciun meci oficial. Florin Bratu a preluat selecționata U21 în august 2021 și a strâns pe banca acesteia 8 meciuri de pregătire, având un bilanț de 2 victorii, 2 egaluri și 4 înfrângeri, conform FRF.

„Sunt fericit pentru că am avut onoarea de a reprezenta din nou România. Este foarte greu de reprodus în cuvinte emoția și energia pe care o ai atunci când ți se cântă imnul României. Am avut parte de un drum și o experiență frumoase, cu care mă voi mândri mereu. Le mulțumesc jucătorilor pentru cum au răspuns prezent la convocări și pentru modul în care am lucrat împreună. Avem o generație extraordinară, cu foarte mult potențial, și care cred că ne va reprezenta cu succes la turneul final”, a declarat Florin Bratu.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, i-a mulţumit lui Florin Bratu pentru întreaga activitate. „A preluat echipa națională de tineret într-un moment important, în perioada de pregătire a unui Campionat European de mare impact pentru această generație, pentru fotbalul românesc, și, în ciuda unor rezultate mai puțin bune, consider că a reușit să implementeze multe lucruri pozitive în mandatul său”, a spus Mihai Stoichiţă.

David Popovici, campion european și la 200 de metri liber. Șapte medalii de aur, cucerite în trei luni!

Potrivit GSP, Emil Săndoi este în atenţia lui Mihai Stoichiţă pentru înlocuirea lui Bratu. Fostul internațional a antrenat-o cel mai recent pe Chindia, de la care a plecat la finalul sezonului trecut. Emil Săndoi a mai condus România U21 între 2006 și 2013.

