Jurnalista l-a felicitat pentru victorie pe jucătorul echipei pierzătoare

Katharina Kleinfeldt, reporteră Sky Sports, l-a felicitat, din greșeală, pe jucătorul echipei adverse în timpul unui interviu live după meci, potrivit The Sun.

Marco Friedl, căpitanul echipei Werder Bremen, a fost întrebat dacă este mulțumit de victorie, desi echipa sa pierduse meciul disputat sâmbătă, 23 august, cu 4-1. Jurnalista, în vârstă de 32 de ani, a fost păcălită de faptul că Marco Friedl a făcut schimb de tricou, după meci, cu Michael Zetterer, portarul echipei gazde, cei doi fiind coechipieri în trecut.

Katharina Kleinfeldt nu și-a dat seama că Marco Friedl este căpitanul de la Werder Bremen și l-a întrebat pe acesta: „Cum te simți după această victorie în fața lui Werder Bremen?”.

Fotbalistul s-a uitat la tricoul său și a început să zâmbească, explicându-i jurnalistei: „Sunt jucător la Werder Bremen”.

Well… That was 𝒂𝒘𝒌𝒘𝒂𝒓𝒅 😬😅 Bremen captain Marco Friedl swapped shirts with Frankfurt goalkeeper and former teammate Michael Zetterer.👕 A reporter then asked him if he was happy with the win: “Im a Bremen player, in case you didnt know.” 🎤 pic.twitter.com/M7uR6fzDAz — 433 (@433) August 24, 2025

Kleinfeldt și-a dat rapid seama de greșeala pe care tocmai o făcuse, cerând scuze în repetate rânduri, în timp ce camera continua să filmeze. „Sunt doar… Marco (Friedl – n.r.), îmi pare rău. Este vina mea”.

Momentul a devenit viral pe rețelele de socializare

Ulterior, aceasta a recunoscut că situația a fost una „foarte neplăcută” și chiar „enervantă”, mai ales că momentul a devenit viral pe rețelele de socializare.

„L-am intervievat pe Marco înainte de meci, în autobuz, după aceea, am văzut tricoul Frankfurtului și, pentru o clipă, pur și simplu… am înțeles complet greșit”, a recunoscut jurnalista.

Katharina Kleinfeldt este angajată la Sky Sport Germania și este una dintre cele mai frumoase jurnaliste de sport. În prezent, ea are o relație cu directorul sportiv al Dortmundului, Sebastian Kehl, în vârstă de 45 de ani.

Momentul a stârnit valuri de umor pe internet. „Dați-i femeii VAR – are nevoie să se uite încă o dată”, a glumit o persoană.

Kleinfeldt a reușit să treacă peste momentul stânjenitor, iar câteva ore mai târziu, a revenit la televizor pentru a prezenta o emisiune pe sport.

