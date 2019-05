Flavius Biea va lupta în faţa publicului propriu, dar la o categorie de greutate superioară, la superwelterweight. Aceasta va face ca el să piardă titlul IBA Inter Continental deţinut în prezent. Deocamdată nu s-au împlinit cele şase luni regulamentare, dar trecerea sa la categoria superioară va vacanta acest titlu.

Adversarul său va fi mexicanul Jesus Gurrola, alias Pantera, în vârstă de 31 de ani, cu 43 de meciuri în ringul profesionist. În urmă cu doi ani, acesta a fost învins la Montreal de românul Ionuţ Ion, cunoscut mai bine ca Jo Jo Dan. Miza întâlnirii care va constitui main event-ul galei este centura IBA Continental. Gonzalez este născut în oraşul Los Mochis, din regiunea Sinaloa, unde îşi desfăşoară activitatea celebrul cartel de droguri căruia platforma Netflix i-a dedicat un sezon întreg în serialul Narcos.

„Noaptea Spartanilor 2”

Interesant este faptul că organizatorul acestei gale, intitulată „Noaptea Spartanilor 2”, una de cel mai înalt nivel, este chiar clubul sportivului român, înființat nu de mult, Biea Promotion. Va fi cel de-al 18-lea meci la profesioniști pentru Flavius Biea, el având până acum un palmares de 17 partide la profesioniști, din care a câștigat 16 (9 prin KO) și o singură înfrângere. În momentul de față, titlul este deținut de Josan Gonzalez (21 de victorii din tot atâtea meciuri disputate, toate prin KO), dar va ramâne vacant întrucât boxerul venezuelean nu-l va pune în joc în perioada solicitată de International Boxing Association (IBA). Dacă va câștiga centura în cadrul galei „Noaptea Spartanilor 2”, Flavius Biea nu exclude posibilitatea unui meci cu Josan Gonzalez, în Romania.

Printre spartani se vor număra și kickboxeri

Gala din 28 iunie 2019, de la „Constantin Jude” din Timișoara, va începe la ora 20.00 și va fi transmisă în direct la Pro X și Pro TV. Lista completă a meciurilor nu a fost încă definitivată, fiind posibilă apariţia a încă cel puțin două meciuri, deocamdată fiind fixate 8 partide.Astfel, în cadrul galei, vor boxa, printre alții și nume cunoscute din lumea kick-boxing-ului.

„Evenimentul se va numi «Noaptea Spartanilor 2», pentru că vom avea în ring doar spartani. De aceea am insistat să-i am în gală pe colegii şi prietenii mei Eduard Gafencu şi Daniel Corbeanu. Ei fac performanţă în kick-boxing şi au acceptat să lupte pe reguli de box. În proporţie de 90 la sută va fi prezent şi Bogdan Dinu. El va boxa în Statele Unite ale Americii pe 23 martie împotriva unui fost campion mondial, dar a anunţat că va fi prezent şi la Timişoara. El este un nume mare în boxul profesionist. Vor mai fi Amansio Paraschiv, un kickboxer care are deja un meci în boxul profesionist, câştigat.

Mai suntem în discuţii cu Florin Cardoş, un fost campion european, cu Benny Adegbuyi, cu menţiunea că el nu îşi cunoaşte programul exact din Glory şi mi-a spus să nu mă bazez 100 la sută că va fi prezent. Dacă îi va permite programul cu siguranţă îşi va face prezenţa în ringul profesionist de la Timişoara. Mai purtăm discuţii cu Alexandru Jur, Viorel Simion, Cezar Juratoni şi Daniel Buciuc”, a declarat Flavius Biea.