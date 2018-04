Gheorghe Burleanu, tatăl lui Răzvan Burleanu, după succesul categoric al fiului său la alegerile de la FRF: „A pregătit «meciul» ca Jurgen Klopp!”. Gheorghe Burleanu e mândru din cale afară de fiul său, care a câștigat detașat alegerile la FRF.

Fostul mijlocaș al formațiilor Chimia Mărășești, FCM Bacău, CS Târgoviște, FC Olt, Ceahlăul Piatra Neamț, a comparat campania fiului său cu un meci de Liga Campionilor bine pregătit. „A muncit foarte mult, ca un antrenor care pregătește perfect un meci din punct de vedere tactic”, l-a lăudat Burleanu senior.

Răzvan Burleanu a câștigat, pe 18 aprilie, într-o manieră neașteptat de categorică un nou mandat în fruntea FRF, învingândul pe Ionuț Lupescu cu 178 -68. Gheorghe Burleanu (58 de ani) are un altfel de discurs, direct, fără ocolișuri și fără clișee corporatiste.

LIBERTATEA: Domnule Gheorghe Burleanu, vă așteptați la un succes atât de categoric?

GHEORGHE BURLEANU: Ce se mai poate discuta la un asemenea scor?

Nu atât victoria lui a surprins, cât scorul atât de categoric.

Așa e la fotbal, câteodată mai sunt surprize și unii câștigă la scor.

AJF Bacău nu i-a dat votul! De ce l-au „trădat” tocmai cei din orașul lui?

Da. Știam. Nici în urmă cu patru ani nu l-au votat. Nu vreau să vorbesc prea multe, să nu spun ceva greșit. Nu e treaba mea să comentez prea mult. Timpul va demonstra cine a avut dreptate și cine nu.

Gheorghe Burleanu, după succesul categoric al fiului său la alegerile de la FRF: „Euforia era mare. A răbufnit și el!”

Mulți l-au criticat pentru că a spus că „i-a ciuruit” pe adversari. A greșit?

Mulți l-au înțeles greșit. Nu s-a referit la domnul Chivu sau la domnul Lucescu, ci la cei care l-au «măcinat», la domnii Prunea, la domnul doctor Pompiliu Popescu. Știți cum e? Euforia era mare, a răbufnit și el.

Ați spus înainte de alegeri că ar merge și o conducere „bicefală”, cu Răzvan șef pe partea administrativă și Lupescu pe partea tehnică. Vă temeați în acel moment că ar putea pierde alegerile?

Nu! Am fost întrebat dacă ar putea să colaboreze cei doi. Și am spus că da, se poate. Așa suntem noi românii, mai sufletiști. La noi, orice minune ține trei zile și orice ceartă la fel. A fost acum o luptă, dar nu înseamnă că acum sunt dușmani.

Cum l-ați simțit în timpul campaniei? Era stresat, se gândea că ar putea pierde?

A muncit foarte mult. V-am spus, ca un antrenor care pregătește foarte bine un meci.

În ultimele zile, „Gazeta Sporturilor” a publicat mai multe discuții de la o ședință dinaintea alegerilor. Cum comentați ce s-a discutat acolo?

Ce ziceam mai devereme! A pregătit «meciul» ca Jurgen Klopp!

Dacă Răzvan a fost Klopp, Salah cine a fost? Cine a fost jucătorul „decisiv”? Bodescu?

Haha! «Salah» nu știu cine a fost! Dar Salah ce ne arată? Că-n orice țară pot apărea talente formidabile. Dar trebuie să le cauți.

„L-am votat pe Iliescu și mi-am blestemat zilele!”

Nu v-ați temut nici în ultimele zile ale campaniei, când Lupescu s-a afișat cu Liviu Dragnea, cu Firea?

Am știut că Dragnea nu poate influența alegerile. Mai mult nu știu ce să zic, că nu mă pricep la politică. Am greșit o dată, în 90, când l-am votat pe Iliescu și mi-am blestemat zilele!

Ca fost fotbalist cu sute de meciuri la nivelul primei ligi, care considerați că a fost marea lui realizare în primul mandat?

Presa a scos mai mereu în evidență partea goală a paharului.

Partea plină care a fost?

În primul rând, din punctul meu de vedere, atragerea tinerilor către terenurile de fotbal. Vă dau un exemplu. La noi, la Bacău, unde fotbalul era mort, sunt acum 16 grupe la cluburi private, a câte 50 de copii. Bacăul producea pe vremuri mulți fotbaliști. În ultimii ani, n-a mai fost nimic.

Trebuie susținute astfel de cluburi, copiii trebuie salvați de boala secolului, de stat cu nasul în tablete și-n telefoane. Copiii trebuie să fie furați din acel mediu toxic. Nu ai sport, trebuie să înmulțești spitalele. Mai bine înmulțești terenurile și cluburile, decât spitalele, pentru că sportul înseamnă sănătate.

„Aștept calificări la turneele finale, normal!”

De la următorul mandat ce așteptați de la el?

Aștept calificări la turnee finale, normal! Asta așteptăm toți. Dar vrem rezultate imediat. În patru ani n-ai cum să faci totul. Fotbalul e ca un pom. Îl plantezi acum, dar vrei imediat să dea și fructe. Nu are nimeni răbdare ca acel pom să crească.

Dacă nu ar fi câștigat alegerile ce drum dorea să urmeze?

Dacă nu ar fi câștigat alegerile, nu m-ați mai fi sunat! Nimeni nu m-ar fi compătimit, nimeni n-ar fi spus că a fost «lucrat».

Cum ați sărbătorit succesul?

Am stat un pic în stres. Am avut în casă o șampanie prăfuită și am destupat-o cu soția. Nu l-am sunat imediat, mi-am dat seama că sărbătoreau acolo, ei împreună. Am vorbit ceva mai târziu. Eram fericiți cu toții.

Credeți că la viitoarele alegeri va câștiga la fel de categoric?

S-o luăm cu pași mărunți. Să-și termine acest mandat, să realizeze tot ce și-a propus. Noi să fim sănătoși. Ce va fi peste patru ani, vom vedea atunci! Poate nici nu va mai candida!

„Era un mediu devastator!”

Când Răzvan era mic, Burleanu senior juca la CS Târgoviște, dar a plecat la Petrolul Târgoviște, în Campionatul Județean Dâmbovița! De ce a făcut această alegere șocantă?

„Am avut un conflict cu conducerea clubului. Aveam un apartament plin de mucegai! Eu eram obișnuit cu greul. Dar Răzvan avea opt luni atunci. Era un mediu devastator. Nu puteai să crești un copil în acel mediu. Am cerut un apartament sau o garsonieră, dar să fie locuibilă. Nu mi-au dat!

Am plecat la Petrolul Târgoviște, unde jucam pe o cutie cu biscuiți. Dar m-am simțit extraordinar. Am plecat acolo ca să-mi continui antrenamentele, ca să nu ies din circuit. A venit apoi Cornel Dinu antrenor și m-a chemat la club. O jumătate de oră s-a rugat de mine să mă întorc la CS, dar n-am mai vrut.

A venit apoi Corneliu Costinescu și m-a luat înapoi la Bacău”, a povestit Burleanu senior. „Apoi am ajuns la FC Olt. Eu, un moldovean printre olteni, m-am simțit extraordinar. Formasem un grup unit!”, a mai adăugat Gheorghe Burleanu.

Burleanu senior a făcut un an de pușcărie: „M-a salvat cutremurul din 77, că atunci s-a dat aministie generală!”

Cel mai întunecat moment din viața lui Burleanu senior a fost la 17 ani. „A fost o întâmplare de moment. A fost un anturaj greșit în care intrasem. M-am trezit din reflex să dau din mâini. Și l-am bătut pe fiul unui polițist mare din Bacău! A fost greșeala vieții mele, pe care mi-am asumat-o și care m-a trezit la realitate! Am stat un an la pușcărie.

M-a salvat cutremurul din 1977, fiindcă, după acel eveniment, s-a dat amnistie generală. Câți dintre oameni n-am făcut prostii când eram mici și fără minte?”, a mai povestit Gică Burleanu.

„Ca să fii dresor, trebuie să fii câine?”

„Mulți au spus că Răzvan n-are cum să conducă fotbalul, pentru că n-a jucat fotbal! A jucat fotbal la juniori, dar a renunțat și s-a orientat spre carte. A renunțat când a văzut că, deși erau foști colegi de-ai mei, selecția se făcea tot pe principiul «Unde lucrează tata, unde lucrează mama». Dar, ca să fii dresor, trebuie să fii câine?

Și Mourinho a spus «Ca să fii jocheu, trebuie să fii cal?». O administrație se conduce cu capul, nu cu picioarele! Câtă carte a învățat Răzvan, n-au mâncat boabe de orez toți cei care-l critică!”, a încheiat Burleanu senior.