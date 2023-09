Baner cu mesajul Kosovo e Serbia afisat la meciul de fotbal dintre Romania si Kosovo, din cadrul preliminariilor Campionatului European 2024, desfasurat pe Arena Nationala, marti 12 septembrie 2023. Bucuresti *** Banner with the message Kosovo is Serbia displayed at the football match between Romania and Kosovo, during the European Championship 2024 preliminaries, held at the Arena Nationala, Tuesday 12 September 2023 Bucharest Copyright: xRazvanxPasarica/SPORTxPICTURESx,Image: 804929683, License: Rights-managed, Restrictions: Credit images as "Profimedia/ IMAGO" Profimedia Images