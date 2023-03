Adalbert Kassai și-a început cariera de fotbalist în 1966 la Crişul Oradea, aflată în acel moment în Diviza A. În perioada 1970-1972 evoluează la Progresul, între 1972-1973 la FC Argeş, între 1973-1977 la Sportul Studenţesc, iar în 1977-1978 joacă la Corvinul Hunedoara.

Înainte de a se retrage din activitatea de jucător, în 1980, a evoluat 3 ani la Jiul Petroşani. În întreaga activitate de jucător a înregistrat 192 de prezenţe în prima ligă și a participat cu Sportul Studenţesc la Cupa Balcanică intercluburi. Apoi, timp de zece ani s-a ocupat de turism.

„Nu știam în ce țară am trăit până la Revoluție?”

Se reîntoarce în fotbal în 1990, dar ca secretar general al FRF, unde a stat până în 2014, după alegerea lui Răzvan Burleanu.

„Cornel Dinu m-a propus lui Mircea Sandu care era un tip cu personalitate puternică, dar când și-a ales și numit oamenii le-a acordat deplină libertate și sprijin. Am avut discuții contradictorii, dar la toate găseam soluții. Mereu accepta și alte puncte de vedere”, spune Kassai.

Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO, Kassai a declarat că în 1990 „noi am preluat un cazan cu pulbere, domne! Nu știam ce-am preluat? Nu știam în ce țară am trăit până la Revoluție? Noi așteptam ca fotbalul să fie singurul segment ce se desparte de toate relele care erau în societate și să fie cel mai curat? Am avut multe probleme!”.

Kassai: „Ni s-au făcut plângeri penale”

Acesta a vorbit la emisiune și despre arestarea lui Gică Popescu cu câteva ore înainte de scrutinul pentru alegerea noului președinte. Popescu era favorit cert în bătălia cu Vasile Avram, Gheorghe Chivorchian și Răzvan Burleanu. Ultimul fiind actualul președinte al FRF.

„Au trecut nouă ani de atunci… Mie, lui Mircea Sandu și lui Gică Popescu, cu șase luni înainte de alegeri, ni s-au făcut plângeri penale. Că-l favorizăm pe Gică Popescu să iasă președinte. Eu nu-l cunoșteam și n-am discutat niciodată cu Burleanu”, susține Kassai.

Dacă Popescu ar fi câștigat atunci alegerile, Kassai rămânea în conducerea FRF.

„Eu eram angajat pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu legislația muncii nu putea să mă schimbe. Gică Popescu nu avusese niciun semn până la acea dată că ar putea fi arestat. Cel mult să-i fi dat cu suspendare, caz în care avea voie să candideze”, a mai dezvăluit fostul colaborator al lui Mircea Sandu.

Pentru mine un semn de întrebare a fost când procesele se derulau săptămânal. Atunci l-am întrebat personal pe Gică: „Există șansă unu la sută să iasă rău?”. „Bela, există!”. Dar nu ne așteptam să fie cu executare. Adalbert Kassai, fost secretar general FRF:

