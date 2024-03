„Ne-am uitat și am căutat să vedem acei oameni care au în spate un background, inclusiv managerial. Ionuț Lupescu a făcut parte din stafful UEFA, a gestionat un buget de 5,5 miliarde pe an, Bucureștiul nu are atâția bani și l-a gestionat foarte bine, s-a întors cu credențiale foarte bune din această funcție. Eu îl evaluez, ca de altfel pe toți cei care au făcut performanță în sport, ca oameni care au disponibilitatea să se sacrifice pe sine pentru a-și îndeplini un anume obiectiv”, a spus Nicolae Ciucă.

Și a continuat: „Face parte din Generația de Aur și Generația de Aur, la vremea respectivă, a făcut istorie. Eu consider că este o persoană foarte bună pentru a fi testat și sondat în acest moment. Vedem ce zic bucureștenii”.

„Dacă vom găsi acea persoană care să fie agreată de ambele partide și să aibă perspectiva că îndeplinește cerințele bucureștenilor, cu certitudine vom putea să ne înțelegem”, a mai spus liderul PNL referitor la candidatura comună cu PSD pentru Primăria Capitalei.

Fostul internațional Ionuț Lupescu, 55 de ani, a fost în perioada 2005-2011 director general al FRF, apoi între 2012-2018 a fost director tehnic în cadrul UEFA, iar acum se ocupă de Academia de Fotbal a Clubului Sportiv Dinamo. El este președinte de onoare al CS Dinamo.

Recomandări De ce votează tinerii AUR și ce ascunde acest vot? „Trăim într-o lume construită și condusă de decrețeii ajunși aproape de pensie. Tinerii nu se regăsesc în ea”

Lupescu a candidat în 2018 pentru președinția Federației Române de Fotbal, dar a pierdut alegerile în fața lui Răzvan Burleanu, care a obținut atunci al doilea mandat.

Nicușor Dan, Gabriela Firea, Burduja și Piedone vor la PMB

Actualul primar general, Nicuşor Dan, este susținut pentru Primăria Capitalei de USR, PMP și Forța Dreptei, care formează „Dreapta unită”. El s-a declarat încrezător că electoratul de dreapta din București va vota împotriva PSD la alegerile locale, adică cu el, după ce PNL i-a retras sprijinul politic.

PSD nu și-a anunțat deocamdată candidatul pentru alegerile locale, iar președintele social-democrat, Marcel Ciolacu, a spus în mai multe rânduri că acum Gabriela Firea e varianta la PMB, dar decizia finală se va lua abia în vară. Fostul primar general din perioada 2016-2020 și-a exprimat nemulțumirea pentru că ea este „candidatul deocamdată”.

Liberalii îl au deocamdată pe Sebastian Burduja potențial candidat, dar lucrurile nu sunt bătute în cuie, pentru că liderii coaliției PNL-PSD discută varianta candidatului comun la alegerile locale.

Cel mai nou candidat anunțat pentru Primăria Capitalei este primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, care a spus că vrea să candideze din partea partidului său, Partidul Umanist Social Liberal.

Recomandări Bulgaria, din nou în criză politică. Aproape de alegeri anticipate și al șaselea scrutin din ultimii trei ani, după ce „rotativa” a căzut

În cel mai recent sondaj CURS, Nicușor Dan a fost preferat de 36% dintre locuitorii Bucureștiului, în timp ce Gabriela Firea a fost preferată de 33%. Cristian Popescu Piedone a strâns 10% dintre voturi, iar Sebastian Burduja – 8%.

Urmărește-ne pe Google News