„Luați vitaminele astea! Apoi râdeam, glumeam”. Cum s-a petrecut „dopajul invers” de la cea mai grea înfrângere a României contra Elveției, 1-7 în 1967

România și Elveția au o istorie bogată a meciurilor directe. Azi, 21 noiembrie 2023, se vor lupta pentru primul loc în grupa preliminară pentru Europeanul din 2024.

Chiar dacă ambele sunt deja calificate, România are nevoie de măcar un egal pentru a rămâne în poziția de lider. Astfel, ar putea beneficia de adversari mai ușori la turneul final.

Cele două echipe naționale s-au întâlnit la turnee finale de Mondial, de European și în preliminarii. În 1994, Generația de Aur a pierdut inexplicabil, 1-4 cu Elveția, cu doar trei săptămâni înainte de celebrul 3-2 cu Argentina.

În 2016, România a obținut ultimul ei punct și a marcat ultimul ei gol la un turneu final tot contra Elveției, la un 1-1. Bogdan Stancu a transformat un penalty.

Însă cel mai cunoscut duel dintre cele două vine din 1967. Și reprezintă, practic, certificatul de naștere al generației Mexico 1970, calificată la primul Mondial după o pauză de 32 de ani.

Înfrângere categorică

Atunci, România se afla în lupta pentru Campionatul European din 1968. Într-o grupă cu Italia, Elveția și Cipru, românii începuseră bine, cu un succes contra Elveției, 4-2. Un meci condus de români, la pauză, cu un scor clar, 4-0.

O înfrângere contra Italiei a temperat avântul României. Iar singura variantă pentru a rămâne în calculele calificării era un succes la Zürich.

Pe 24 mai 1967, antrenorii Ilie Oană și Ștefan Kovacs au aliniat un prim 11 decent, cu mulți fotbaliști care jucaseră și în partida tur.

La pauză era deja 3-0, moment în care portarul Petrolului Ploiești, Ionescu, a fost înlocuit de dinamovistul Ilie Datcu. Pe teren mai erau Nicolae Dobrin, Mircea Lucescu, pe atunci un tânăr la Știința București (viitorul Sportul Studențesc) și Ion Pîrcălab.

Scorul final? 7-1. O filmare recuperată de pagina Retro Tikitaka arată o acalmie totală în apărarea României, care a primit gol după gol. La ultima reușită a elvețienilor, Datcu întinde piciorul cu greu către o minge care vine alene. Apoi trece de linia porții.

„Situație neobișnuită”

Sportul Popular a reacționat, a doua zi după meci, cu o ediție în care trimisul special Valentin Păunescu s-a declarat „copleșit încă de acest eșec care a mâhnit, desigur, pe toți iubitorii fotbalului de acasă”.

Prima corespondență din Elveția a trimisului ziarului Sportul Popular, Valentin Păunescu

El a transmis că uimiți au fost și cei peste de 100 de ziariști elvețieni, italieni, francezi și vest-germani care au venit la partidă.

A doua zi, Păunescu a revenit cu o cronică pe larg, în care a descris doar greșelile fotbaliștilor români și le-a dat cuvântul acestora. Mircea Dridea spunea că „este o înfrângere rușinoasă. Nici cu echipa naţională şi nici cu formaţia mea de club n-am suferit un asemenea eșec!”.

Antrenorul Ilie Oană s-a scuzat, „nu puteam face o echipă mai bună, nu înțeleg nimic”, iar președintele federației, Gheorghe Popescu, fostul jucător al CCA-Steaua din anii ‘50, a descris situația drept una „neobișnuită”. „Consider că principala cauză a eșecului este de ordin psihologic”.

Pe 27 mai 1967, la 3 zile după meci, autoritățile comuniste veneau cu totul alt semnal.

Ședință furtunoasă la UCFS

În ședința Biroului Consiliului General al UCFS, Uniunea pentru Cultură Fizică și Sport, la care a participat conducerea Federației Române de Fotbal, ziariști și „activiști pentru sport”, șefii delegației de la Zurich au fost dați afară.

Începând cu „desărcinarea tovarășului Gheorghe Popescu din funcția de președinte al Federației Române de Fotbal”.

N-a fost singurul plecat. Și cei doi antrenori, Ilie Oană și marele Ștefan Kovacs, au fost înlăturați. Jucătorii au primit „un sever avertisment”.

Și apoi, ceva care urma să aibă sens după declarațiile de peste ani ale fotbaliștilor.

„Eliberarea tovarășului Nicolae Stănescu din funcția de medic al lotului”.

Totul a fost consemnat în Sportul Popular din 28 mai 1967.

Deciziile luate după înfrângerea contra Elveției

„Și-au pierdut luciditatea”

Peste ani, viitorul antrenor Angelo Niculescu, cel care a calificat România la Campionatul Mondial din 1970, a venit cu explicația.

„Doctorul le-a dat ceva pentru a le mări capacitatea fizică, dar a greşit concentraţia şi le-a provocat o reacţie adversă foarte puternică. Au devenit agitaţi, şi-au pierdut luciditatea şi apoi fără vlagă pe teren”, a povestit Angelo Niculescu, citat de Libertatea în 2016.

Iar Ion „Puiu” Ionescu, atacantul României în acel meci, a clarificat totul la GSP Live în 2021.

Le-a spus că le dă vitamine!

Rapidistul i-a povestit jurnalistului Costin Ștucan cum s-a întâmplat totul.

„Am luat bătaie cu 7-1 în Elveția. Am fost titular. Când am plecat spre meci, a venit doctorul pe la noi și ne dădea: «Ia și tu vitamina asta!». Dacă refuzam, insista până o luai. Am pierdut cu 7-1 și râdeam în teren de nu știam de ce”, a povestit fostul fotbalist.

El a clarificat că n-a fost vorba de o metaforă.

„Nu, nu, aveam senzația de euforie, de veselie. Singurul lucid a fost Dobrin. Restul parcă eram pe altă lume. Ne simțeam bine, în formă, dar nu ieșea nimic. Bănuiesc că pastiluța era pentru dopaj, dar a avut efect invers. Concentrarea noastră a fost la pământ. Râdeam, glumeam, nu puteam pur și simplu să ne adunăm”, a conchis acesta.

