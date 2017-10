Neamțul a plecat, dar comentariile continuă. Gigi Becali, atac dur la Christoph Daum: ”Făceau spiritism în cantonament! Stingeau lumina și aprindeau lumânări. Asta mi-a zis”.

Finanțatorul de la FCSB susține că un jucător i-a povestit momente incredibile petrecute în cantonamentul echipei naționale, când selecționer era germanul.

”Să vă spun ceva ce n-am spus. Voi știți că Daum făcea spiritism? Ce înseamnă dacă toată echipa stinge lumina și aprinde lumânări și jucătorii deschid ochii? L-am întrebat pe jucătorul care mi-a povestit: și voi ce făceați, mă? ”Bă, nea Gigi, leșinam de râs. Pe urmă, dimineața, ne punea să ne luăm în brațe, să ne pupăm”. Da, făceau meditație, spiritism. Se simte mai multă dăruire, mai multă atenție, parcă este altceva cu Contra, nu?

M-am uitat la meci, normal! Când era Daum nu mă uitam pentru că eram împotriva echipei României și nu voiam să fiu contra jucătorilor pe care am luat 30 de milioane de euro! Că atât am luat! Numai Hagi a zis ca avem jucători valoroși. Eu nu spun că avem fotbaliști de super valoare, dar avem jucători de valoare medie care împreună fac o echipă. Avem valoare, am demonstrat-o în seara asta”, a spus Becali, la Pro X.

