Gigi Becali îi face praf pe toți de la FCSB. ”E vinovat și Dică”. Patronul noului lider din Liga 1 a tunat și a fulgerat, după FCSB – Iași 1-0:

“Nici nu mă mai gândesc la rezultat, atât de amărât sunt! Când ai o echipă pe care o domină Iaşiul în zece oameni, chiar dacă ai făcut rezultat, asta este echipa! Steaua a fost dominată în zece oameni de Iaşi, nu mai contează rezultatul şi că eşti pe primul loc, că nu ai cum să rămâi acolo. Eu când spun că am jucători valoroşi, aşa i-am luat şi aşa am dat două milioane pe Nedelcu, trei pe Coman…

Aşa i-am luat! L-am auzit pe Gică spunând că Florinel Coman nu are nimic sub Mbappe, dar l-am văzut că puteam să plecăm pe contraatac şi el a dat mingea adversarilor, să ne dea ei gol. Eu ştiu că nu am cum să fiu bucuros că suntem pe primul loc, are dreptate Cioinac când spune că nu merităm să fim acolo”, a spus Becali, la Digi Sport.

Apoi, mai important, a venit rândul lui Nicolae Dică să fie luat în colimator: “Luaţi meciul cu CFR, că i-au distrus, şi luaţi meciul Iaşiului cu noi. E vinovat şi Dică! Spune că nu era supărat nimeni dacă era 3-0. Nu e aşa, băi, băiatule! Unde a văzut el 3-0 nu ştiu, că eu nu am văzut. Am văzut că am avut un corner, atât…

Nu poţi să rămâi cu echipa asta pe primul loc! Nu mă cert cu Dică, dar am văzut declaraţia lui. Pe noi ne-a dominat Iaşiul în zece oameni şi el scoate că trebuia să câştigăm cu 3-0? De unde 3-0!?”, a mai spus finanţatorul vicecampioanei.