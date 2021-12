Gimnasta spune că e timpul să ducă ”o viață normală și un pic mai liniștită”.

”Cazi, dar te ridici! Azi este nimeni, însă mâine este campionul lumii. Totul este o alegere, o alegere de a fi cel mai bun pentru tine și în sufletul tau. Asta am învățat în cei 20 de ani pe care i-am petrecut în sala de gimnastică”, a scris Larisa Iordache.

Azi închei acest capitol frumos din viața mea. Mă simt împăcată și mulțumită cu alegerea pe care am făcut-o! Este timpul pentru o viață normală și un pic mai liniștită. Am pus cipicii de o parte, costumul în dulap și tot ce am trăit până acum într-un sertar micuț acolo în inima și mintea mea.

Larisa Iordache: