Gazeta Sporturilor a dezvăluit, zilele trecute, că foștii mari internaționali ai României au primit bilete din partea Federației la tribuna a II-a, la meciul Austria – Macedonia de Nord, în vreme ce mai mulți politicieni, dar și șeful DNA, Crin Bologa, au văzut confruntarea din zona VIP a Arenei Naționale.

După valul de critici primite la adresa FRF, forul european a intervenit și a anunțat ieri că „UEFA va lua legătura cu Federația din România pentru a încerca să găsească o soluție, astfel încât cât mai multe legende ale fotbalului să participe la următoarele meciuri în cele mai bune condiții posibile”. Lucru care s-a și întâmplat, FRF anunțând suplimentarea locurilor pentru fostele glorii ale naționalei.

Doar că mai mulți jucători reprezentativi ai României au decis să nu participe la meci. În frunte cu Gică Popescu și Gică Hagi, care au refuzat categoric să primească biletele la tribuna oficială, oferite de federație.

Nu merg astăzi la meci. Iar când voi merge, voi merge la tribuna a II-a pe locurile cumpărate de mine. Acolo mă simt minunat, printre suporteri. Când voi mai avea eu ocazia să mă bucur alături de ei la un asemenea eveniment? Gică Popescu, pentru GSP.ro:

Dorinel Munteanu a fost sunat și el să primească bilet la VIP, dar nu era hotărât dacă va participa sau nu la meci: „Voi vedea! După ce voi discuta cu Hagi și Popescu. M-a sunat cineva de la FRF, nu ştiu cine, și mi-a spus că vor să repare greșeala. Nu am băgat prea mult în seamă. Nu sunt sigur că voi merge”, a spus acesta pentru GSP.ro.

Premieră: arbitrează un argentinian!

Disputa de astăzi de pe Arena Națională, programată să înceapă la ora 16.00, va consemna prima partidă de la un Campionat European arbitrată de o brigadă din afara „Bătrânului Continent”.

Astfel, duelul în care sunt implicate vedetele Pandev și Yarmolenko va fi condus de argentinianul Fernando Andreas Rapallini. Mișcarea face parte dintr-un schimb de experiență pus la cale de UEFA și CONMEBOL (federația sud-americană de fotbal). La Copa America, turneu care se desfășoară în același timp cu Euro 2020, participă și o brigadă din Spania, condusă de Jesus Gil Manzano, care va arbitra meciul dintre Chile și Bolivia.

Macedonenii sunt cu gândul la „optimi”

Selecţionerul Macedoniei de Nord, Igor Angelovski, speră ca echipa sa să se poată califica în „optimi”. „Noi am venit la Campionatul European cu obiectivul de a ajunge în optimile de finală. Iar acest lucru este încă valabil. Încă avem şanse. Urmează un al doilea meci cu o echipă care are 0 puncte, la fel ca şi noi. Aşa că meciul cu Ucraina este ca o finală. Câştigătoarea va avea o şansă să se califice mai departe. Presiunea este foarte mare. Pentru Ucraina va fi o tragedie practic dacă va pierde”, a spus Angelovski.

Ucrainenii se tem de contraatacuri

Andrei Şevcenko, selecționerul Ucrainei, a declarat, că jucătorii săi trebuie să fie foarte atenţi la contraatacurile Macedoniei de Nord.

„Atmosfera este foarte bună la echipă. Cu Olanda am făcut un joc bun. Am avut puţin ghinion, însă reacţia echipei a fost foarte bună. Suntem foarte pozitivi după acel prim meci. Acum întâlnim Macedonia de Nord, o echipă căreia trebuie să-i arătăm respect. Este o echipă bună, are stilul propriu de joc, evoluează în sistem 5-3-2. Trebuie să fim foarte atenţi la contraatacurile Macedoniei”, a explicat Şevcenko.

Te poți vaccina direct la stadion

Cu ocazia Campionatului European de la București, oficialii Primăriei București au decis să înființeze un punct special de vaccinare pentru românii care asistă la meciurile de pe Arena Națională.

Acest punct funcţionează în fiecare zi în care Bucureştiul găzduieşte meciuri de la Euro 2020. Inclusiv astăzi, apoi pe 17, 21 şi 28 iunie, cu program între orele 10.00 şi 18.00.

Imunizarea este gratuită și se face cu serul Johnson & Johnson, într-o singură doză. Imunizarea făcută la stadion nu înlocuiești obligativitatea prezentării unui test PCR negativ.

