Medaliile finalei de 50 de metri spate, una în care înotătorul român Robert Glință a prins locul 4, au fost acordate în urma analizei video realizate de arbitrii de concurs. Justin Ress, favoritul probei, a oprit cronometrul la 24,12 secunde, în fața compatriotului Hunter Armstrong.

În momentul în care se pregătea să acorde interviul în calitate de învingător, Ress a rămas mască. Pe tabela Duna Arena din Budapesta a fost făcut anunțul „Justin Ress, descalificat”!

Ce regulă a încălcat americanul? În probele de spate, sportivii nu trebuie să aibă corpul complet scufundat în momentul sosirii! Ceea ce s-a întâmplat cu Ress!

Heres the finish where Justin Ress was disqualified for being completely submerged on the finish… pic.twitter.com/Geo7n0is65