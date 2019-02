Cea mai faimoasa echipa de baschet din lume, The Original Harlem Globetrotters Team, se întoarce în România, unde isi da intalnire cu fanii lor in 2 orase! Sectacolul va ajunge la Bucuresti pe 22 mai, la Sala Polivalenta si la Craiova, pe 24 mai, la Sala Polivalenta.

Harlem Globetrotters sunt cunoscuți pentru abilitățile lor uimitoare de baschet, umor, dar și pentru implicarea lor sociala, prin acte caritabile pe teren și în afara acestuia. O echipa de baschet care a depasit si mutat normele baschetului clasic, fiind arhicunoscuta in cultura sportului si a divertismentului.

Fanii baschetului vor avea ocazia unică de a se apropia de acțiune, mai mult ca oricând. Noul turneu oferă fanilor oportunități multiple de a interactiona cu superstar-urile Globetrotters, în timpul meciului dar și după meci. Alăturați-vă faimosilor jucatori, in cadrul turneului Fan Powered World Tour!

Echipa Harlem Globetrotters a fost fondata de Abe Saperstein în 1926, in Chicago, Illinois, cu 20 de ani inaintea fondarii Ligii Nationale de Baschet American (NBA). Primul meci oficial a fost jucat pe 7 ianuarie 1927, iar de-a lungul anilor, echipa a jucat peste 26.000 de meciuri-spectacol, în 123 de țări, fiind primiti cu bratele deschise de pasionatii de baschet de toate varstele.

Jucătorii au demonstrat ca pot fi entertaineri si in afara terenului, aparand in 2 filme de la Hollywood in anii `50. Incepand cu anul 1970, echipa a aparut constant la emisiunile televizate sambata dimineata, a rezolvat mistere impreuna cu Scooby-Doo, a aparut in doua seriale animate create de Hanna-Barbera dar si in propria emisiune televizata live `Harlem Globetrotters Popcorn Machine`. Pentru a le incununa meritele, in anul 1982 Harlem Globtrotters au primit o stea pe Hollywood Walk of Fame!





Cultura de baschet a României a făcut ca țara noastra sa fie inclusa in circuitul turneului actual. Asadar, magicienii baschetului vor vizita 2 orase din Romania, pentru a da sansa cator mai multi fani sa se bucure de spectacolul unic si distractiv al echipei!

Incepand cu acest an, fanii pot descărca aplicația ‘Globetrotters prin care se pot bucura de caracteristici exclusive, una dintre acestea fiind aruncarea mingii in cos, in realitate augmentata. Prin intermediul aplicației, fanii pot participa si la stabilirea recordului mondial de invartire a mingii pe deget!

Biletele sunt disponibile in reteaua Eventim, unde fanii isi pot asigura si un loc la evenimentul exclusiv pre-joc „Globetrotters”, „Magic Pass”. „Magic Pass” oferă fanilor acces alaturi de star-urile echipei unde, impreuna cu acestia, vor invata trucuri, vor arunca mingea la cos si vor face fotografii pe teren. După meci, fanii sunt invitați să participe la o sesiune gratuită de autografe. Mai multe detalii despre acesta, accesati site-ul official Harlem Globtrotters, la sectiunea ‘Magic Pass: https://www.harlemglobetrotters.com/magic-pass.

Lista superstar-urilor Harlem Globetrotters care vor ajunge in tara noastra ii include pe unii dintre cei mai grandiosi sportivi de pe mapamond: Big Easy, Lights Out, Torch, Spider, Bulldog, Flip, Handles, condusi de legendarul antrenor Sweet Lou Dunbar.

Biletele se pun in vanzare marti, 19 februarie, ora 12.30, si vor fi disponibile la pret promotional, dupa cum urmeaza:

BILET ADULT Bucuresti Categoria VIP – 216 lei

BILET ADULT Bucuresti Categoria I – 176 lei

BILET ADULT Bucuresti Categoria II – 120 lei

BILET COPIL Bucuresti Categoria VIP – 108 lei

BILET COPIL Bucuresti Categoria I – 88 lei

BILET COPIL Bucuresti Categoria II – 60 lei

BILET ADULT Craiova Acces General – 112 lei

BILET COPIL Craiova Acces General – 56 lei