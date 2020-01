De Ciprian Iana,

Ilie Dumitrescu nu a fost uitat nici de FC Sevilla, gruparea spaniolă la care sportivul român a evoluat în 1995.

Clubul andaluz a ținut șă-i ureze ”la mulți ani!” lui Ilie Dumitrescu într-un mod inedit.

Mai precis cu o postare pe Twitter cu golul reușit de fostul atacant într-o partidă cu Atletico Bilbao, disputată în urmă cu 15 ani.

”Astăzi celebrăm ziua de naștere a primului român care a purtat tricoul Sevillei, Dumitrescu! Ca să marcăm ocazia, vă invităm să vizionați golul marcat de el pe San Mames”, a scris clubul spaniol.

la FC Sevilla, Ilie Dumitrescu a jucat o jumătate de sezon în 1995, fiind împrumutat de către Tottenham Hotspur.

Interesant este că FC Sevilla o va întâlni în ”16”-imile din Liga Europa pe CFR Cluj, echipă pregătită de Dan Petrescu, fostul coleg de la Steaua și de la echipa națională al lui Ilie Dumitrescu.

? Today we are celebrating the birthday of the first Romanian to wear a #SevillaFC shirt, Dumitrescu (51)!



To celebrate it, have a look at the goal he scored at the San Mamés during his time with us. ⚽️?? #WeareSevilla pic.twitter.com/Md9WtSz9U9