Vorbele lui Bölöni l-au enervat la culme pe Ilie Năstase, care n-a ezitat să-i răspundă dur.

„Eu am jucat la băieţi, ea la fete. Nu ştiu unde e problema. Să joc eu la fete sau ea la băieţi? Puteam să fiu mai mult decât numărul 1? El se poate compara cu Pele? Ce să-i zic eu lui? Dacă el are tâmpenii în cap, n-am ce să-i răspund. Mai mult decât numărul 1… Au fost doar 44 sau mai puţini, nu ştiu, eu am fost unul dintre ei.

Nu ne compăram între noi. Fiecare, în perioada lui, a fost bine. De ce trebuie să facem, să comparăm cine a fost cu cine. Pele a fost în perioada lui, Pele a fost în perioada lui. Toţi. N-are niciun rost să ne comparăm, el ar trebui să ştie. Nu puteam fi mai mult de numărul 1 în perioada în care am jucat”, a declarat Năstase pentru prosport.ro.

„Dacă mă chema Janos, poate eram bun”

„Îmi pare rău să-l dezamăgesc, dar am fost numărul 1, ce să fac? Ce facem acum? Ne întoarcem în timp cu 50 de ani? Poate omul era… Eu ştiu, băuse, sau îl durea o măsea, cred. Să şi-o scoată singur, că el era doctor, nu era un jucător de fotbal, ce dracu?! Cine a fost el, că nu înţeleg? Dacă era cineva din tenis care să spună treaba asta nu mă supăram, dar unul care vine de unde vine, din fotbalul lui… Să-şi dea cu părerea la fotbal, mai bine!

Poate nu-i place numele meu. Dacă aveam nume unguresc eram cel mai bun. Ce să-i zic? Răspund şi eu cum a făcut-o el. Dacă mă chema Janos poate eram bun. Ungaria n-a avut niciun număr 1 mondial şi d-asta e supărat.

Spune-i aşa. Domnul Năstase ţi-a transmis că se mută la Constanţa, că iubita lui e din Constanţa, şi o să aibă doi lideri mondiali. Niciun oraş din lume n-a avut doi. Budapesta n-o să aibă nici măcar unul, nu doi. E răspunsul meu pentru el, vorbesc serios!”, a mai spus Ilie Năstase.

„Și Ilie Năstase a fost cineva într-un anumit fel, dar nu a fost acolo. Acolo, sus, au fost mai mulți, Borg și alții. Nadia Comăneci a fost unică! Patzaichin, la fel. Eu nu vreau să știrbesc meritul cuiva. Halep s-ar putea să fie numărul 1 în tenis în România, chiar și peste Năstase, dar îi va fi greu să ajungă Steffi Graf sau Navratilova sau Williams”, a fost declarația lui Bölöni care l-a scos din minți pe Ilie Năstase.

Marius Faghiura, tânărul înjunghiat mortal în Mediaș, a murit sub ochii tatălui său. Trei suspecți, reținuți în cazul crimei